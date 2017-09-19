ABD Donanması nükleer enerjili denizaltılarının, son teknoloji periskoplarını kontrol etmek için Xbox 360 Kontrolörü kullanacak.

Bu yılın başlangıcıyla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri donanması, son teknoloji nükleer enerjiyle çalışan denizaltılarının periskoplarını kontrol etmek için Xbox 360 kontrolörü kullanmaya başladı. Sebebi ise donanma askerlerinin, karmaşık periskop kontrollerini kullanmaktan zorlanması ve Xbox kontrolörlerine daha kolay alışabilmeleri.

İki yıl önce başlayan testlerde denizaltıların son teknoloji periskoplarında, herlikopterlerin joystiğine benzer büyük bir kontrolör kullanılıyordu. Bu kontrolörlerin tanesi 38.000 dolar civarına yapılıyor ve askerlerin bu kontrolörle periskopu kullanmayı öğrenmesi saatler alıyordu. Ancak yine de bu periskoplarda kullanılan modüler bir yazılım sayesinde duruma göre farklı bir kontrolörde eklenebiliyordu.

Lockheed Martins Laboratuvarları'nda uzun süren testler sonucunda, Amerikan Donanması, bu aşırı pahalı ve öğrenilmesi zor olan kontroller yerine, internette yaklaşık 20 dolar civarına satılan ve öğrenmesi dakikalar süren Xbox 360 kontrolörlerini, bu son teknoloji periskopla birlikte kullanılması kararını aldı. Xbox 360 kontrolörlerini kendi denizaltı sistemlerine uyarlayan Amerikan Donanması şimdi de iPad ve çoklu dokunmayla çalışabilen yüzeylerle çalışmalar yapıyor. Üst Düzey sorumlu Mark Eichenlaub'ın açıklamasına göre, Amerikan Donanması evlerinde bulunan ve okullarında öğrendikleri teknolojileri denizaltı sistemlerine uyarlamaya çalışıyor.