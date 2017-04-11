ABD, En Büyük Siber Suçlularından Birini Yakaladı!

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, Amerika aleyhine çalışan Rus bilişim korsanlarını teker teker yakalamaya niyetli. Listenin başındaki kişilerden Pyotr Levashov ele geçirildi.

Pyotr Levashov, ya da otoritelerce bilinen ismiyle Peter Severa, yetkililer tarafından yıllardır dünyanın en büyük bilişim suçları krallarından biri olarak biliniyordu. St. Petersburg'da yaşayan Levashov'un, “utanç verici” düzeyde zengin bir yaşam sürdüğü açıklandı. Bu iddia, kendisine yakın bir hacker arkadaşı tarafından ortaya atıldı. Hacker'a göre utanç verici olan şey zenginlik değil, düzene karşı olan bir insanın para içinde yüzmesiydi. Amerika'nın talebi üzerine Rus korsan, geçtiğimiz hafta ailesiyle birlikte Barcelona'da tatil yaptığı sırada tutuklandı.

Aslında basit spam gönderimleri dünyada büyük cezalara tabi değil. Ancak hafta sonlarında Levashov'un eşi Russia Today'e, kocasının tutuklanma kararının "Trump'un kazanmasıyla bağlantılı" bir "bilgisayar virüsü” geliştirmesinden kaynaklandığı iddialarına bağlı olduğunu ifade etti. Bundan sonra araştırmalar derinleşti ve Ayılar'ın(hükümete bağlı bir Rus hacker grubu) üyesi yakalandı.

Ancak, siber suçlu çevrelerde tanınmış bir kişi olan Levashov'un tutuklanması, ABD hükümetinin Rus siber suçluların peşine düştüğünü işaret ediyor. Siber güvenlik araştırmacıları ve ABD yetkilileri, yıllarca siber suçlularla Rus devleti arasındaki karanlık bağları izlemiş. Şimdiyse ABD, onları teker teker yakalamaya niyetli. Adının açıklanmasını istemeyen bir ABDli yetkilinin açıklamaları şu şekilde.

"Rusya ile patlama noktasına ulaştık. Yakalanan veya yakalanması gereken siber suçlular, siber saldırılar söz konusu olduğunda ABD'nin en büyük düşmanları..." K2 İstihbarat siber güvenlik şirketinin genel müdürü ve FBI siber bölümünün eski teknoloji sorumlusu Milan Patel ise "Şimdi Rusya ile ilgili her şey açığa çıkıyor ve siber faaliyetlerin nasıl yürütüldüğü kamuoyuna açıklanıyor." ifadelerini kullandı.

ABD, geçtiğimiz ay büyük çaplı bir Yahoo ihlali nedeniyle iki Rus istihbarat subayına ve iki korsana karşı suç duyurusunda bulunmuştu. ABD yetkilileri "Bir Rus grubun sadece bir avuç Rus gazetecisinin ve muhalifin e-postalarına ulaşmak için 500 milyondan fazla Yahoo kullanıcısının mahremiyetini ihlal ettiğini” iddia etmişlerdi.

Peter Severa ismi, kapsamlı spam ağının bir dizi bilgisayar virüsü yaymak için nasıl kullanıldığını açıklayan Microsoft tarafından 2012 yılında ortaya çıkarıldı. Bu virüslerinden en ünlüsü olan Kelihos virüsü, 2012 Rusya seçimleri sırasında spam e-posta göndermek için kullanıldı ve Rus Başkan Vladimir Putin'in rakibi hakkında çirkin iddialar ortaya atıldı. Bu e-postalarda Putin'e muhalif Mikhail D. Prokhorov'un “eşcinsel” olduğu iddiası da bulunuyordu.