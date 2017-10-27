ABD Eski Güvenlik Şefi, UFO Gördüğünü İddia Etti

ABD donanmasının bir UFO ile karşılaştığını belirten eski ABD Güvenlik Şefi Chris Mellon, UFO’nun fizik kurallarına aykırı manevralar yaparak kendisine doğru yaklaşan F-18’leri alt ettiğini söyledi.

Görevinden ayrıldıktan sonra UFO olaylarını takip eden ABD eski Güvenlik Şefi Chris Mellon, uzaylıların varlığına ikna olmasını sağlayan bir olay yaşadığını belirtti. Hakkında yüzlerce komplo teorileri üretilen 51. Bölge’de de görev yapmış olan Mellon, ABD donanmasının bir UFO’yla karşılaştığını duyurdu.

Geçtiğimiz yıllarda ABD donanmasının San Diego şehri açıklarında güpegündüz bir UFO ile karşılaştığını söyleyen Mellon, iddiaları bir kanıt niteliğine dönüştürecek ‘üstelik olay anını kaydettim’ açıklamasında bulundu. USS Nimitz uçak gemisi ve ona eşlik eden USS Princeton uçak gemisi mürettebatlarını tespit ettiği UFO nedeniyle uyardığını belirten Mellon, cisimde transponder cihazı bulunmadığını ve telsiz çağrılarına cevap vermediğini söyledi. Söz konusu cismi F-18’lerin de gördüğünü söyleyen Mellon, hava filosunun söz konusu cismin kanatlarının ve egzos çıkışının olmadığını gördüklerini belirtti.

Cismin silah ve kızılötesi görüntülerinin kaydedildiğini söyleyen Mellon, fiziksel özellikleriyle ilgili açıklamalarda da bulundu. Cismin beyaz renkte ve dikdörtgen şeklinde olduğunu söyleyen Mellon, uzunluğunun 12 ve kalınlığının da 4 metre civarında olduğunu belirtti.

F-18’lerin gemilerine dönmelerinin ardından UFO’nun saatlerce havada kalmaya devam ettiğini belirten Mellon, cismin okyanusa 25 bin metre yükseklikten 15 metreye kadar sesten daha hızlı şekilde hareket ederek iniş yaptığını söyledi. Bu tür vakaların kesinlikle tartışılmak üzere kongreye sunulması gerektiğini söyleyen Mellon, UFO’ların ordu kuvvetlerini tehdit ettiğini iddia etti.