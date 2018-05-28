Bildiğiniz gibi genetiği değiştirilmiş organizmaların herhangi bir zararı henüz tespit edilmedi. Ancak tüketiciler yine de bundan rahatsız. Bu yüzden gelecek günlerde bu tip ürünler herhangi bir sertifikaya tabii tutulabilir.

Günümüzdeki hemen hemen her besin katkı maddeleriyle birlikte vücudumuza giriyor. Bununla birlikte kısıtlı tarım alanlarıyla insanları doyurmak bir hayli zor.

Bu yüzden hayatımızda hormonlu gıdalar ve genetiği değiştirilmiş organizmalar var. Genetiği değiştirilmiş organizmalar zararlı ya da zararsız olmak konusunda oldukça tartışmalı olsa da bazı insanlar bu tip tarım ürünlerini tüketmek istemiyor.

Günümüzde yediğimiz yumurtaların bile çoğunluğu kümeslere kapatılmış tavuklardan üretiliyor. Milyonlarca hatta milyarlarca insana köy ya da çiftlik yumurtaları yetişemeyeceğinden devreye de kocaman bir yiyecek endüstrisi giriyor.

Şimdilerde ise genetiği değiştirilmiş organizma olmasına rağmen sağlıklı olduğu iddia edilen gıdalar piyasaya sürülüyor. Ancak tüketiciler bu tip ürünlerin genetiği değiştirilmiş damgasına sahip olmasını, bununla birlikte de ne tükettiğini bilmek istiyor.

Şimdilik yalnızca Amerika'da tartışılan bu konu, gelecek günlerde ülkemizde de yankı bulabilir. Bundan ötürü Sağlık ve Tarım Bakanlıkları ürünlere genetiği değiştirilmiş ya da değiştirilmemiş sertifikası verebilir. Tıpkı şu an devrede olan helal gıda sertifikası gibi, genetiği değiştirilmiş gıdalar da bu tip bir sertifikaya sahip olabilir.