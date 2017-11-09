ABD, Genetiği Değiştirilmiş Sivrisineklere Onay Verdi!

ABD, sivrisineklerle savaşmak için yeni bir sivrisinek ordusu geliştirdi. Bu ordu, bir takım zehirli sivrisineğin soylarının tükenmesi için uğraşacak.

Yaz sıcakları bitip kışa doğru girdiğimiz için daha seyrek görmeye başlamış olsak da yazın geldiğinde yine karşımıza dikileceklerini bildiğimiz sivrisinekler, tüm dünyada bir sorun teşkil ediyor. ABD hükümeti bile bu canlıyla savaşma kararı aldı.

Mega köpekbalığı gibi filmlerde gördüğümüz genetiği oynanmış canlılar gerçek oluyor. ABD, yeni sivrisineklerin genetiğiyle oynayarak katil sivrisinekler oluşturdular.

ABD Çevre Koruma Ajansı, bu hafta açıklanacak Kentucky merkezli biyoteknoloji şirketi MosqoitoMate tarafından geliştirilen sivrisineklerin, hastalık taşıyan yabani sivrisinekleri avlayacağı için “böcek katilleri” ismiyle anılmasına karar verdi.

Bu proje kapsamında sivrisinek popülasyonun önemli ölçüde düşmesi bekleniyor. Projenin ekip lideri Corey Brelsfoard, Digital Trends’e “Asya Kaplan sivrisineği için ZAP dediğimiz yeni bir sivrisinek kontrol aracı geliştirildi” dedi. “ZAP sivrisinekleri, Wolbachia adında bir bakteri taşıyan ısırgan olmayan bir erkek Aedes albopictus sivrisinekleridir. ZAP erkekleri serbest bırakıldığında ve doğal olarak Asya Kaplan sivrisinek dişileri ile çiftleştiğinde, ortaya çıkan yumurtalar verimli olmaz. Bu sayede ısıran sivrisinek popülasyonunun sayısı azalır ve potansiyel olarak hastalık bulaşma riskini önemli ölçüde azaltır” diyerek, projenin ana amacını ortaya koydu.

Sivrisineklerin her türü olmasa da, bazı türleri son derece hastalıklı olabiliyor. Bir yerden aldığı hastalığı başka bir yere getiren sivrisinekler şimdi kendi türleriyle tehlike altındalar. Bilim insanları şimdi büyük sahneyi görmek için beklemeye başlayacak.

Peki, Amerika’da yapılan bu olay sizce etik mi? Yorumlarınızı bekliyorum.