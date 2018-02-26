ABD Uzayda Savaşın 'Yıllar Meselesi' Olduğunu Söyledi

ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri David L. Goldfein yaptığı açıklamada, Amerikan kuvvetlerinin kendilerini "uzayda savaşırken" bulmasının sadece "yıllar meselesi" olduğunu söyledi. Goldfein, bu olasılığa hazırlanmak için Hava Kuvvetleri'nin yeni eğitim liderlerine ve yeni araçlara ihtiyacı olduğunu belirtti. Ve elbette çok paraya.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Hava 34. Hava Harp Sempozyumu ve Teknoloji Fuarı'nda konuşan Goldfein, bugün hava üstünlüğü için uyguladıkları tutku ve mülkiyet duygusunu, uzayı da kucaklama zamanının geldiğini söyledi. Bu sözler ABD Hava Kuvvetleri komutanının, Pentagon'un uzay hakkında düşünmesini sağlamak için ve ABD Hava Kuvvetleri'ni bu iş için en uygun kurum olarak göstermek için sarf ettiklerinden sadece bazıları. Goldfein ayrıca, "Sanırım bir kaç yıl içerisinde uzayda savaşacağız. Ve biz bu yeni tartışmalı bölgede ortak savaş mücadelesine liderlik etmesi gereken hizmetiz." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ve diğer askeri yetkililer bunu yıllardır söylüyorlardı. Ancak Goldfein'in sözleri 'acele' duygusunu taşıyor. Daha önce Stratejik Kuvvetler Alt Komitesi başkanı Mike Rogers yaptığı açıklamada, denizcilere göre modellenecek olan yeni bir "Uzay Koordinasyonu" kurulmasını önermişti. Bu adım ABD'yi Rusya ve Çin gibi rakip ulusların daha ilerisine taşıyacaktı. ABD'nin ve ülkeye bağlı SpaceX gibi şirketlerin uzayı bir ticari alan ya da bir potansiyel koloni alanı gibi görmesinden sonra bu tip bir açıklama hiç de şaşırtıcı gelmiyor.

Ancak Goldfein'e göre, "tartışmalı ortamları" korumak için ABD Hava Kuvvetleri "çok alanlı operasyonlar" konusunda egzersiz yapmak zorunda bulunuyor. Bu, hava, yer, deniz, siber ve uzay da dahil olmak üzere "tüm alanlarda savaş alan bilgisi edinmek anlamına geliyor. Goldfein, savaş koşulları için yeni teknoloji ve iletişimin yeni yollarını tartışmayı dört gözle beklediğini de sözlerine ekledi. Amerikan Hava Kuvvetleri gerçekten de bu alanda rakiplerine ayak uydurmak için yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. Zira geçtiğimiz dönemde Çin, uzaydaki uydu çöplüğünü ortadan kaldırmak için bir lazer silahı geliştirmeyi önermişti. Elbette bu adımla birlikte ortaya çıkması beklenen silahın aynı zamanda füze düşürme yeteneğinin de olacağını gösteriyor.