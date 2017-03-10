Sanal gerçeklik teknolojileri artık askeri sektöre de hizmet veriyor. ABD Hava Kuvvetleri Microsoft HoloLens edinmeyi planlıyor.

Microsoft geliştiridiği proje ve cihazlarıyla hala teknoloji alanındaki öncülüğünü koruyor. Geliştirmeye başladığı anda tüm dünyanın hayranlıkla baktığı teknoloji HoloLens bir çok sektörde aktif bir şekilde kullanılmaya başlandı. Bir mimarın tasarımlarını en ufak ayrıntısına kadar görmesini sağlayan devrim niteliğindeki teknoloji tıp sektörüne bile adım attı. Microsoft ise bu ağı genişletmeye çalışıyor.

Ocak ayında Avustralya ordusu tarafından geleceğin askeri donanımı olarak nitelendirilen teknoloji bir çok ordunun ihtiyacına cevap verecek. Askeri sektörün sanal gerçeklikten gittikçe daha fazla faydalanmaya başlayacak.

ABD hava kuvvetlerinin Kaliforniya’daki Edwards Üssünde test merkezi'ne atanan 412. Elektronik Harp Grubu, en son silah sistemi teknolojilerinin elektronik ortamda en gerçekçi şekilde değerlendirmesinden sorumlu olan bir ekip. Ordu, modelleme ve simülasyon uçuşunun kalitesini arttırmak, test yeteneklerini geliştirmek ve genişletmek için Microsoft HoloLens sistemlerini edinmeyi planlıyor.

Uçakların iç yapılarının, kablolarının, hidrolik ve yakıt sistemlerinin eksiksiz 3-boyutlu görüntüleri, bakım çalışanlarının operasyonlarını düzene sokmalarına yardımcı olmak için geliştirilebilir.

Askeri sektöründe yavaş yavaş adım attığı sanal gerçeklik teknolojileri bizlere neler getirebilir? Görüşlerinizi yorum kısmında açıklayabilirsiniz?



