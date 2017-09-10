ABD Hava Kuvvetleri'nin 'Vomit Comet' Deneyi'nin Görüntüleri

ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı görevlilerin kediler ve güvercinler üzerinde yapmış olduğu deneyin görüntüleri internette servis edildi. Yapılan bu deneyde ilginç kareler kaydedildi.

ABD Hava Kuvvetleri'nin Ay'a ilk insanın gönderilmesinden önce yer çekimsiz ortamda yapmış oldukları, Vomit Comet adlı deneyin görünteleri gün yüzüne çıktı.

Hava Kuvvetleri görevlilerinin deneyine konu olan hayvanlar ise 2 kedi ve 3 güvercin. Yerçekimsiz ortamda gerçekleştirilen deneyde, kedilerin dört ayak üzerine düşmek yerine havada salınmaları gibi ilginç görüntüler bulunuyor.

1947 yılında ABD'nin Ohio eyaletindeki Dayton Hava Üssü'nde çekilen bu görüntülerin ilk dakikalarında, görevlilerden birinin kedileri yüksekten bıraktığında nasıl dört ayak üzerinde düştüğü görülüyor. Bu esnada hava aracı yükselerek 15 saniyelik bir yer çekimsiz ortama girince, görüntüler çok daha ilginç bir hal alıyor.

Yerçekimsiz ortamda yukarıdan aşağıya bırakılan kediler, yeni ortama uyum sağlayamayarak boşlukta salınıyorlar. Kayıttaki görevli ise, "Kediler normal koşullarda havadan bırakıldıklarında, dört ayak üzerine düşebilmeleri için vücutları boyban boya sürekli hareket ederler. Ancak yerçekimsiz ortamda bu otomatik reflekslerini neredeyse bütünüyle yitirdikleri görülüyor'"cümleleriyle yapılan bu deneydeki gözlemlerini aktarıyor.

Deneyin devamında ise aynı şeylerin 3 güvercinle daha yapıldığı görülüyor. Aşağıdaki video ile bahsi geçen bu deneyin görüntülerini izleyebilirsiniz.