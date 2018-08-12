NASA Güneş Sistemi'nin Sınırını Görüntüledi

NASA, uzay aracı New Horizons'ın Güneş Sistemi'nin sınırını görüntülediğini açıkladı.

Science News'da yayınlanan habere göre, New Horizons'ın üzerinde bulunan uzay cisimlerinin atmosferini inceleyen morötesi teleskop Alice, Güneş Sistemi'nin kıyısından geldiği düşünülen bir parıltı tespit etti. New Horizons, NASA tarafından yürütülen bir insansız uzay uçuşu görevidir. Cüce gezegen Plüton ve uydularına uçuş yapacak ilk uzay aracıdır ve 19 Ocak 2006'da başarıyla fırlatılmıştır.

Güneybatı Araştırma Enstitüsü'nden bilim insanı ve New Horizons uzay aracı ekibinden Leslie Young, yaptıkları açıklamada, Alice aracılığıyla ulaşan görüntülerde Güneş Sistemi'ni galaksiden ayıran sınırdan geldiği sanılan morötesi bir parıltının görülebildiğini belirttiler. Yapılan araştırmanın sonuçları ise Geophysical Research Letters dergisinde yayımlandı.

Southwest Araştırma Enstitüsü'ne bağlı bilim insanı Randy Gladstone, New Horizons'ın 2007-2017 yılları arasında morötesi gökyüzünü 7 kez taradığını belirterek, Güneş Sistemi'nin sınırından geldiği sanılan ışığın galaksinin derinliklerinde bilinmeyen başka bir kaynaktan da gelmiş olabileceğini belirtti. New Horizons uzay aracının, morötesi ışınlar için gökyüzünü yılda iki kez tarayacağı açıklandı.