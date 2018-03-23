ABD: "Hipersonik Silahları Durduramıyoruz!"

Ses hızının 20 katına kadar çıkabilen hipersonik füzeler, zor koşullarda bile seyrini sürdürebilme becerisiyle ABD'nin mevcut savunmalarını aşması çok kolay olabilir.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi önünde konuşan ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General John Hyten, ABD'nin hipersonik silahlara karşı ne tür bir savunma yaptığı sorusuna, “Çok zorlayıcı bir savunma yöntemi, savunmamız bizim caydırıcılığımızdır. Bize karşı böyle bir silahın kullanılmasını reddedebilirdi, bu yüzden bizim tepkimiz caydırıcı gücümüzdür, ki böyle bir tehdide yanıt vermemizi sağlayacak şey nükleer gücümüz olacaktır." cevabı verdi.

Ancak Hyten, CNBC tarafından söylendiği üzere, Rusya'nın ve Çin'in bu tür hipersonik silahlarının 'çok agresif silahlar olduklarını düşündüğü' için, ses hızının çok üzerinde gidebilecek silahlar olduklarından gerçek bir tehdit olarak göründüğünü de belirtti.

Bir yıl önceki basın açıklaması sırasında, Rus devlet başkanı Vladimir Putin, NATO'nun balistik füze savunmasını aşmak çin tasarlanmış yeni bir silah teslim sistemini duyurmuştu. Rus televizyonunda konuşan Putin, ülkenin yeni bir hipersonik füze ve "sınırsız menzilli" bir füzesi inşa ettiğini ve rakiplerinin konumlarını tespit edemediklerini de belirtmişti.