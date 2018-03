Dünyada bir ilke imza atan BitWhite ekibi, ABD hisse senetlerini kripto para ödeyerek satın aldı. Bu satın alım hamlesiyle birlikte geleneksel piyasaların satın alımlarda getirdiği kısıtlamalar tamamen devre dışı kaldı. Yatırımcılar BTW platformuna üye olarak BTW Coin’iyle artık geleneksel piyasalarda söz sahibi olabilecek!

İşlem başarılı bir şekilde tamamlandı ve her bir BTW sahibinin fonlarını ABD menkul kıymetlerine ve menkul kıymetlere yatırma fırsatı bulacağı bir platform inşa etmek ve test etmek için çalışmalar başlatıldı. Anlaşmada 16.984.600 Dolar’a veya 3.260.000 BTW eşdeğerine (5.21 $ / BTW oranında) değer verdi.

İmzalar Dubai’de Atıldı

Anlaşma Dubai’de, IBOE’nin sahibi TiM Works Enterprises Limited’ın ofisinde imzalandı. BitWhite (BitcoinWhite) ekibini E.Y.U Bridge FZE şirketi temsil etti. BitWhite adına satın alım işlemini Global Fiduciary Group gerçekleştirdi. Teknik desteği ve smart contract ile platform gelişimini ise UNG Ltd şirketi üstlendi.

3.260.000 BTW tutarındaki dilim, TiM Works Enterprises Limited şirketine devredildi. Şu anda avukatlar, IBOE'nin BTW geliştiricilerine transferini tamamlamak için yasal açıdan gerekli işlemleri yapmaktadır.

Yalnızca BTW Coin’i sahiplerinin katılabileceği halka açık satışın 2018’in son çeyreğinde yapılması planlanıyor. Teknik ve yasal aşamaların tamamlanmasının ardından BitWhite ekibi kullanıcı arayüzünü geliştirmeye başlayacak ve farklı türlerde menkul kıymetleri platforma kazandırmak adına marketing kampanyası başlatacak.

IBOE Temel Özellikleri:

IBOE - International Bill of Exchange (Uluslararası Poliçe Kambiyo Senedi), ABD Hazinesi tarafından verilir. Belgenin mükellefi, ABD Hazinesi’nin kendisi veya ABD Hazinesi tarafından yetkilendirilen taraftır.

IBOE, ABD Hazinesi tarafından doğrudan ihraç edilen, ABD Hazinesinin yasal bir ihalesi olup, bu tür bir 'Uluslararası Tahvil'in güvenliği ABD Anayasasına göre ABD Hükümeti'nin Altın Rezervi tarafından garanti edilmektedir.

Satın alınan IBOE’nin bilgileri şu şekilde;

İsim: International Bill of Exchange IBOE (Uluslararası Poliçe Kambiyo Senedi)

Nominal değer: 100 milyon dolar

Emitör(İhraççı): ABD Hazinesi

IBOE No.: 2048

Kayıt numarası: UCC1 – 2009-2374894.152.

Türev ürün numarası: 2009-2374894-38

Hazinenin Verdiği Dosya Kayıt Numarası: RC001182260US

Seri No.: 2048

Doğrulama: UCC1 Register – 2009-2374894.152 (Kentucky)

Ödeme periyodu: 5 Nisan 2020 (anlaşma sağlayarak geciktirme yapmak mümkün)