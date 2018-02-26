ABD, yakalanan suçlulardan ele geçirilen Bitcoin'leri açık arttırmayla satıyor.

Kripto para çılgınlığının zirveye ulaştığı günümüzde, hükûmetleri bile kendini kripto paralardan uzak tutamıyor. ABD hükûmetinin eline geçen Bitcoin miktarı dudak uçuklatıyor. Fortune'un haberine göre, açılan soruşturmalar sonucu suçlu olduğu ispatlanan kişilerin Bitcoin'lerinden, en az 1 milyar dolar değerinde Bitcoin'i ele geçiren ABD, bu Bitcoin'leri satışa çıkarıyor.

ABD tarafından ele geçirilen kripto paraların büyük bir kısmı, FBI veya Uyuşturucu Kontrol Birimi gibi departmanlardan geliyor. Satılan Bitcoin'ler sonucu elde edilen gelir, davanın işleyişine yardımcı olmak için kullanıldığı gibi, mağdur edilen kişinin tazminatı için de kullanılıyor. Kalan para da, adalet departmanına dağıtılıyor. Kripto paraların önlenemez yükselişi sayesinde, bu tip açık arttırmalarda inanılmaz paralar dönüyor. Örneğin, geçtiğimiz Ocak ayında yapılan bir açık arttırma sonucu 45 milyon dolar değerinde 3813 Bitcoin satıldı.

Ancak bazı eleştirilere göre, vatandaşlar ele geçirilen kripto paraların akıbetini öğrenemiyor. Kafalarda soru işaretleri uyandıran bu durum, suistimale çok açık gibi görünüyor. Clifford Histed adındaki eski bir savcı, bazı polislerin ele geçirilen paraları tabiri caizse "cebe attığını" ve Bitcoin'in de bu durumu değiştirmeyeceğini iddia ediyor. Amerikan Polisi, bugüne kadar 6 adet açık arttırma ile Bitcoin satışı gerçekleştirdi. Adalet birimlerinin daha önce hiç karşılaşmadığı sorunları da beraberinde getiren Bitcoin'in yasallığı ise hâlâ tartışma konusu. Sizce ABD'nin bu şekilde açık arttırmalar düzenlemesi doğru mu?