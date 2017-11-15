Routers’in aktardığı bilgilere göre teknoloji devinin ürettiği ürünlerde, başka şirketlerin önceden aldıkları patentlerin ihlal edildiği gerekçesiyle, ABD hükümetine bağlı bir kurum dava açtı.

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, Apple’ı patent ihlalleri yaptığına dair iddiaları inceleme altına aldı. Açılan dava, Aqua Connect adlı bir yazılım şirketinin şikayeti üzerine başladı, ancak Apple’ın karşısında bu kez çiğ çiğ yiyebileceği bir şirket yok, direkt hükümet var.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ticareti ve markaları hukuki açıdan yöneten kurum, şirketin yasaları çiğnediğine karar verdiği takdirde, Apple ürünlerinin ithalatını engelleme yetkisine sahip.

Aqua Connect'in iddiası, Apple'ın AirPlay teknolojisinde bulunan, ses ve videonun farklı Apple cihazlarında aynı anda izin veren özellik. Aqua Connect, Mac'lere uzaktan erişilebilmesini sağlayan üçüncü parti bir yazılımın üreticisi konumunda. 6 yıl önce Apple ile olan ilişkisini kopardıktan sonra, Apple'ın bu yazılıma verdiği desteği sonlandırdığını ve özelliği AirPlay adında kendi cihazlarına dahil ettiğini savunuyor.

Şirket ayrıca, Apple'ın uzaktan kontrol araçlarının birçoğunun, AirPlay'deki ekran yansıtma seçeneği de dahil olmak üzere patentleri ihlal ettiğini söylüyor.

Asıl bomba şu: Dava, Apple'ın tüm ekosistemini etkiliyor. Mac bilgisayarları, iPhone'lar, iPad'ler, iPod'lar ve Apple TV'ler ve daha nicesi.

Dünyadaki en zengin ve en tanınmış bilgisayar şirketi olan Apple, sıklıkla patent ihlali iddialarıyla karşı karşıya kalıyor. Açıkçası dışarıdan bir göz olarak değerlendirildiğinde bu durum, küçük şirketlerin Apple’ın biraz para yolmak adına yaptıkları girişimler gibi gözüküyor. Gelinen noktada açılan dava ve karşısında hükümeti bulması, patent ihlali iddialarının ciddiyetini gösteriyor.

Apple henüz konu hakkında resmi bir açıklamada bulunmadı.