ABD Uçuşlarındaki Elektronik Cihaz Yasağını Genişletiliyor!

Amerika'nın belirli yurt dışı uçuşlarında, uçak kabinlerinde cep telefonundan daha büyük elektronik cihazları bulundurulmasını önleyen ABD yasaları genişletiliyor.

ABD Güvenlik Sekreteri John Kelly, Pazar günü verdiği bir röportajda hükümetin şu anda, ABD'ye giren ve ABD'den ayrılan tüm uluslararası uçuşların elektronik cihaz yasağıyla tekrar düzenlendiğini doğruladı:

"Havacılık aleyhindeki tehditler gün geçtikçe artıyorlar; özellikle ABD’li vatandaşlarımızın olduğu uçuşlarda, teröristler kabin içerisinde laptoplarla uçakları ele geçirebilirler. Bu yasalar, havacılık güvenliğinin çırasını yükseltmiştir.”

Yasağın genişletilmesi, milyonlarca yolcunun dizüstü bilgisayarlarını ve diğer cihazlarını kendi bagajlarına koymaya zorlayacak ve hasar, hırsızlık risklerini göze alarak bu cihazları yanlarında götürmeyi göze almak durumunda kalacaklar.

Mevcut yasaktan etkilenen hava yollarından biri olan Dubai merkezli Emirates; dizüstü bilgisayarlar, tabletler, kameralar ve taşınabilir DVD oynatıcıların özel bölmelerde taşınması için VIP hizmet sunmaya başladı. Ayrıca bir çok hava yolu şirketi, özel biletli yolcularına kabin içerisinde kullanmaları için tablet ve ya dizüstü dağıtımı yapıyor.

Söz konusu hizmetlerin özel biletli yolculara verilmesi, uçuşlardaki her yolcuyu yasaktan korumuyor. Ne yazık ki ekonomik biletli yolcular, değerli elektronik cihazlarını taşımak isterlerse risk almak zorunda kalacaklar.