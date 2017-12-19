ABD Hükümeti: WannaCry Saldırılarının Ardında Kuzey Kore Var!

ABD ve Kuzey Kore arasındaki diplomatik gerginlik neredeyse her konuda söylem savaşına dönmeye başladı. ABD, Mayıs 2017’de 35 ülkeyi etkisi altına alan siber saldırı dalgaları WannaCry’ın ardında Kuzey Kore olduğunu söyledi.

2017’nin en büyük siber saldırı vakası, Mayıs ayında yaşanan ve 35 ülkede faaliyet gösteren yaklaşık 200.000 şirketin verilerini tehdit altına sokan WannaCry olayıydı. Hala bu saldırıların kim ya da kimlerin kontrolü altında gerçekleştirildiği bilinmiyor.

ABD ve Kuzey Kore arasına devam eden soğuk savaş, ABD hükümetinin resmi kanallar aracılığıyla yaptığı bir açıklama sonrasında siber boyuta taşında. Trump’ın güvenlik danışmanlığını yürüten Thomas P Bossert, New York Times aracılığıyla, özellikle sağlık konusunda hizmet veren kuruluşları etkileyen bu saldırıları Kuzey Kore’nin planlayıp uyguladığını söyledi.

Bossert, “Hastaneler, okullar, işletmeler ve evlerde yüzlerce, binlerce bilgisayar şifrelendi. Kurbanlardan sistemlerin açılması için fidye talep eden yazılım, ödemeler yapılmasına rağmen bilgisayarların kilidini açmadı. Saldırı milyarlarca dolara maloldu ve Kuzey Kore doğrudan sorumlu konumunda” açıklamasında bulundu.

Araştırmacılar, Kuzey Kore'nin saldırı sonrasında ABD’nin güvenlik teşkilatlarından olan NSA'dan çalınan verileri kullandıklarını doğruladı. 2014 yılında benzer bir saldırıya matuz kalan elektronik devi Sony’nin mağduriyetiyle ilgili bağlantılar tespit edildi. Sony olayında Kuzey kore’nin parmağı olduğu keşinleşmişti. Devam eden süreçte, İngiltere hükümetinin sistemleri ve Microsoft, yapılan araştırmalar sonucunda bu saldırıların ardında Pyongyag hükümetinin olduğunu doğrulayan bulgular sundular.

Kuzey Kore WannaCry’dan daha fazla işin içine de karışmış durumda:

Rus hükümetiyle bağlantılı aktörlerin, 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmek için seçim sırasında dijital oy sayımlarını değiştirmeye çalışması, Facebook ve Twitter üzerinden toplumun tercihlerini etkilemeye yönelik kampanyalar hakkında da konuşuldu. Kuzey Kore’nin bu işte de parmağı olduğu düşünülüyor.

Saldırı sonrasında bilgisayarlara bulaşan WannaCry virüsü, kullanıcılardan Bitcoin veya dolar bazında fidyeler istiyor ve fidye ödenmediği takdirde sistemlerin açılmayacağını belirtiyordu.

Modern dünyanın savaşları siber ortamda sürerken, bakalım ABD’nin bu keskin iddialarına Kuzey Kore’den yanıt gelecek mi?