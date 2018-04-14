ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye'ye 118 Füzeyle Saldırdı

Dün gece geç saatlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı emri vermesiyle, ABD, İngiltere ve Fransa hava kuvvetlerine ait bombardıman uçakları Suriye'nin başkenti olan Şam'a saldırı gerçekleştirdiler. Rusya'dan yapılan açıklamada Şam üzerine 100'den fazla füze fırlatıldı.

ABD, İngiltere ve Fransa, 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece saat 4.20 sularında Suriye'nin başkenti Şam'a saldırdı. Suriye Hava Kuvvetleri ve savunma sistemleri tarafından saldırıya karşılık verildi. Ajanslardan ve yerel gazetecilerden gelen bilgilere göre ABD, İngiltere ve Fransa'nın saldırılarında genel olarak İsrail sınırı yakınlarında bulunan üsler hedef alındı. Rusya tarafından bildirilene göre, Suriye üzerine 100'den fazla roket fırlatılırken Esad yönetimine bağlı ordulara ait hava savunma sistemleri bu saldırıya karşılık verdi.

Bildiğiniz üzere bu hafta başlarında Esad yönetiminin, Doğu Guta bölgesinde bulunan bir ilçe olan Duma'da kimyasal silah kullandığı iddia edilmiş ve ABD başta olmak üzere İngiltere ve Fransa'dan büyük tepkiler gelmişti. Rusya'nın başını çektiği bazı ülkeler ise bunun bir'yalan' olduğunu öne sürmüş ve bağımsız bir inceleme ekibi gönderilmesini istemişti.

Dün gece geç saatlerde başlayan saldırıda ABD medyasına göre, B-1B Lancer uzun menzilli bombardıman uçakları, 3 muhrip, Tomahawk füzelere, Fransız Mirage jetleri ve İngiliz Tornado jetleri kullanıldı. Ayrıca SCALP-EG seyir füzeleriyle yüklenen Rafale jetleri de saldırı için hazır bekletildi. Bu araçlar tarafından fırlatılan füzelerin 30 kadarı Suriye kaynaklı merkezlerden gelen bilgilere göre düşürüldü.