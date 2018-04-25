ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İran'a karşı uygulanan yaptırımları ABD bandrollü ürün satarak ihlal ettiği gerekçesiyle Huawei soruşturma altına alındı.

İran ve Amerika arasında ticaret adına hesaplaşmalar devam ediyor. Ülkeye uzun bir süredir ambargo uygulayan ABD, müttefiklerinin de ticaret yapmaması için çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Ancak, Dubai hesapları üzerinden birçok ülke İran ile ticaret yapmaya devam ediyor.

Amerika pazarına büyük tepkiler çeksede girmeyi başaran Huawei’nin Amerikan bandrollü ürünleri İran’a pazarladığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. Daha önce benzer bir dava Çinli telefon üreticisi ZTE için Kuzey Kore’ye ürün sattığı iddiasıyla açılmıştı ve soruşturmanın derinleşmesiyle paravan şirketler üzerinden bunu yaptığı kanıtlanmıştı.

Yeni açılan Huawei soruşturmasıyla ilgili olarak, henüz detayları ve şirketin neyle suçlandığı paylaşılmadı. Ancak soruşturmalarda Huawei’nin İran ile ticaretini sürdürdüğü kanıtlanırsa ticaret anlamında çok büyük yaptırım ve cezalarla karşılaşabilir. Brooklyn'deki ABD Savcılığı ofisinde başlatılan soruşturmayla ilgili gerçekleşecek olaylar Çinli telefon üreticisini ülkesine geri gönderebilir.