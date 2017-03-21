ABD, İstanbul’dan Uçuşa ‘Kabin Yasağı’ Getirdi!

ABD’nin Afrika ve Ortadoğu’daki 8 ülkeden ABD’ye yapılan uçuşlarda, cep telefonundan büyük elektronik cihazların alınmasını yasakladı. Yasak listesinde İstabnul da var.

ABD, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden ülkelerine seyahat edecek yolcuların cep telefonlarından daha büyük (PC, tablet vs) elektronik cihazlarının kabine alınmaması yönünde karar aldı. Bu karar yalnızca kabin içi için geçerli olacak. Yani yolcular, elektronik cihazlarını bagajlarında getirebilecekler.

AP, ismini açıklamayan bir yetkilinin sözlerine dayanarak yasağın getirildiği 10 uluslararası havalimanı arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nın da bulunmakta. Diğer kentler ise Kahire (Mısır), Amman (Ürdün), Kazablanka (Fas), Doha (Katar), Riyad ve Cidde (Suudi arabistan),Abu Dabi ve Dubai (Birleşik Arap Emrilikleri) Kuveyt (Kuveyt).

THY tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"ABD'ye seyahat edecek yolcularımızın dikkatine;

ABD varışlı seferlerimizde geçerli olmak üzere, cep telefonu veya akıllı telefondan daha büyük elektronik cihazların kabin içinde taşınmaması konusunda ilgili otoritelerce karar alınmıştır. Medikal cihazların hariç tutulduğu uygulama kapsamında elektronik eşyalar, uçak altı kargo bölümünde taşınabilmektedir."