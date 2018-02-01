ABD Deniz Kuvvetleri, Karadeniz'de bir Rus Su-27 savaş uçağı ile bir EP-3 casus uçağının tehlikeli yakınlaşmasına ilişkin bir video daha yayınladı. Moskova, müdahalenin ABD'nin iddia ettiği kadar riskli olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz açıklarında ABD'ye ait bir casus uçağı, Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait bir Su-27 uçağı tarafından müdahaleye uğramıştı. ABD tarafından yapılan açıklamada uçağın uluslararası hukukla uyumlu faaliyet gösterdiği iddia edilmiş Rusya'nın müdahalesinin hukuksuz olduğu öne sürülmüştü.

Her biri 6 ila 11 saniye arasında değişen beş açıdan çekilmiş video yayınlayan ABD Donanması kendi uçaklarını ve Rus uçaklarının görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntülerin ABD'nin hukuksuz olarak nitelendirdiği 4 saniyelik görüntüleri içermediği belirtildi.

ABD, Pazartesi günü gerçekleşen olayda Rus Su-27 uçağının kendi uçaklarına önce 1.5 metre yaklaştığını daha sonra ise 3 metre kadar uzaklaşarak riskli bir manevra yaptığını söyledi. ABD tarafından resmi olarak yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının uzun süre ABD Deniz Kuvvetleri uçağına güvensizlik yarattığını belirtti. Uçak müdahalesi sırasında meydana gelebilecek herhangi bir dikkat kaybı veya hatanın felaket sonuçlara sebep olacağını belirten ABD, hata yapılması durumunda bunun düzeltilmesine zaman kalmadığını söyledi.

Rus Savunma Bakanı ise, Rus pilotun eylemlerinin riskli veya profesyonelce yapılmadığı iddiasını reddetti ve müdahalenin normalden başka bir şey olmadığını söyledi. ABD, diğer ulusların, özellikle Rusya ve Çin'in, uluslararası hava sahasındaki askeri varlıklarını tehdit etmesinden uzun süredir şikayetçi bir pozisyonda. Bu iddialar ise Moskova ve Pekin tarafından asılsız olarak atfedilerek reddediliyor.

İki ülke pilotları arasında geçmişte yaşanan tehlikeli yakınlaşmalar normal olarak nitelendiriliyordu. Sovyetler Birliği'nin dağılmadığı dönemlerde, başka bir deyişle Soğuk Savaş zamanlarında iki ülke pilotları bu yakınlaşmaları güzel bir fotoğraf çekimi için kullanıyordu.