ABD’li Aktör, Facebook Canlı Yayını Sırasında İntihar Etti!

ABD’li aktör, model, dansçı Jay Bowdy, Facebook’un canlı yayın özelliğini kullandığı sırada intihar etti.

33 yaşındaki ABD’li aktör, model ve dansçı Jay Bowdy, Facebook’un canlı yayın özelliğini kullandığı sırada intihar etti. Yapılan ihbarların ardından Bowdy’nin evine gelen polis ekipleri, aktörün cansız bedenine ulaştı.

İntihar videosunu silen Facebook, konuyla ilgili olarak "İnsanları Facebook'ta güvende tutmak konusunda sorumluluklarımızı kabul ediyoruz ve sıkıntıda olan insanlara yardım etmek için dünya çapında birçok organizasyonla çalışıyoruz" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Bowdy’nin canlı yayında intihar edişini izleyenler arasında olan bir kişi ise ‘Sesi, acısı, göz yaşları, söylediği her şey… Tetiği çektiği anda çıkan ses beni yerle bir etti. O sesi hiçbir zaman unutmayacağım’ ifaldelerini kullandı.

The Island, Big Brother gibi reality show’larda yer alan Jay Bowdy’nin geçtiğimiz hafta cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındığı, 100 bin dolar kefalet karşılığında da serbest kaldığı belirtildi.