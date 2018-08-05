Google Çin’e Tekrar Girmek İsteyince ABD ile Arası Açıldı

Geçtiğimiz hafta içi Google’ın Çin’e özel bir arama motoruyla tekrar ülkede faaliyet göstermek için, Çinli devlet yetkilileriyle görüştüğü ortaya çıktı. Bu durum halihazırda var olan ABD-Çin ticari savaşında Google’ın taraf seçtiği şeklinde yorumlandı. Gelinen son noktada ABD’li bir şirket olan Google ile ABD’nin arası açılmaya başladı.

Donald Trump’ın küresel ticarette ABD’yi egemen kılma girişimleri ilk olarak Çin’den başlamıştı. İki ülke arasındaki karşılıklı yaptırımlar, ticari bir savaşın fitilini ateşleyince, küresel ekonomide çalkantılar yaşanmaya başladı. Bu konuda ABD’li küresel şirketlerin tavrı ise merak konusu olmuştu. Trump’ın Facebook hariç pek çok teknoloji devi ile uzlaşamadığı biliniyordu.

Google 10 yılı aşkın süredir yasaklı olduğu Çin’de tekrar faaliyet göstermek için Dragonfly adını verdiği bir arama motoru tasarladı. Bu arama motorunda “insan hakları, sivil toplum örgütleri, eylemler” ile ilgili kelime ve aramalar sansürlendi. Bu sansürlerin nedeni ise zaten Google Çin’de yasak olmasına neden olan siyasi baskıydı. Google’ın bu baskıya uyarak tavır değişikliğine gitmesi, ABD hükümetine ve kararlarına karşı bir adım olarak değerlendirildi. Şimdi de ABD senatörleri haklı sorularla Google’ın karşısına çıktı.

ABD’deki Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerden oluşan bir grup senatör, senato yetkilisi Marco Rubio önderliğinde Google’ın CEO’su Sundar Pinchai’ye somut cevaplar bekledikleri sorulardan oluşan bir mektup gönderdiler. Pinchai, Çin planları doğrulsunda, -bir devlet yetkilisi gibi davranıp- Çinli liderlerle masaya oturmuştu. Arama sonuçlarında insan hakları ile ilgili terimlerin kaldırılmasını kabul eden Google, bu projesi üzerine çalışanlarından bile tepki çekmişti. Senatörler de benzer şekilde Google’ın neden karar ve politika değiştirdiğini merak ediyorlar.

Çin’in güvenlik duvarları tarafından fark edilip sansürlenen siteleri göstermeyecek Google Dragonfly, ABD ve Google arasını ciddi derecede açabilir. ABD’li senatörlere göre bu tavır Google adına küresel çapta endişeleri de beraberinde getiriyor. Çin hükümeti açık açık dünyanın en büyük arama motoru üzerinde baskı kuruyor.

Akıllardaki asıl soru ise Google’ın bütün dünyada uyguladığı veri paylaşım politikalarını Çin için değiştirip değiştirmeyeceği. Eğer ülke içerisindeki kullanıcılardan toplanan verileri bütün dünyada yaptığı gibi reklamlar için kullanmazsa Google’ın biraz karanlık tarafa kaydığını söyleyebiliriz.

Google’ın gerçekten de son yıllarda çok fazla değişim geçirdiği açık. Renklerle bezeli olan kurumsal kimliğiyle yansıtmaya çalıştığı imajdan çok farklı algı yaratıyor.