ABD'lilerin Küba'da Beyin Sarsıntısı Yaşadığı Doğrulandı

Küba'da sarsıntı benzeri semptomlar geçiren ABD'li diplomatlarla ilgili yayınlanan bir rapor darbe olmadan sarsıntıların yaşandığını doğruladı.

Tarihsel olarak, 1959'da sonuca oluşan Küba Devrimi'yle araları bozulan iki ülke olan Küba ve ABD, iki ayrı dünyanın ülkesi olarak da öne çıkıyor. Ve bu yakın komşu ülkeler arasında, psikolojik, ekonomik ve görece fiili bir savaş sürüyor. Bunun yanı sıra, devrimin ilk yıllarında (1961) ABD tarafından gerçekleştirilen Domuzlar Körfezi saldırısı, iki ülke arasındaki silahlı çatışmalara örnek olarak gösterilebilir. Öte yandan psikolojik ve ekonomik olarak ülkeler arasındaki gerginlik de sürüyor. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda Küba'da bulunan ABD'li bazı diplomatlar 'Sonik Silahlara' maruz kaldıklarını iddia etmişti ve bundan birkaç ay sonrada ağır semptomlar yaşanmasına neden olan bazı sesler duyduklarını belirtmişlerdi. Olay geçtiğimiz yılın Ağustos ve Eylül ayları gibi duyulsa da problemlerin 2016 yılında yaşandığı söylenmişti. İddia edilene göre diplomatların yaşadığı semptomlar o kadar ağırdı ki evlerine erken dönmek zorunda kaldılar.

( işitme kaybı gibi sorunlara neden olan ses )

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan kapsamlı bir soruşturma sonrasında, yetkililer, diplomatların evleri yakınına yerleştirilen sonik bir cihaz olduğunu iddia etti. Federal Soruşturma Bürosu, suçlamalardan yaklaşık beş ay sonra bu olasılığı göz ardı etti. Küba yetkilileri, böyle bir silahın varlığını reddetti ve "Küba, akredite diplomatik yetkililere veya ailelerine istisna olmaksızın Küba topraklarında herhangi bir zarar gelmesine hiçbir zaman izin vermedi, izin vermiyor ve izin vermeyecek." dedi. ABD ise buna karşın iki Kübalı diplomatı Washington'dan gönderdi.

Orijinal olaydan neredeyse iki yıl sonra, Journal American Medical Association (JAMA)'da Pennsylvania Üniversitesi'nden araştırmacıların imzasını taşıyan bir makale yaşananlara ilişkin bir aydınlatıcı bilgi içeriyor.

Çalışamada, diplomatların çeşitli problemler yaşadığı doğrulanırken yetkililerin başlarını vurmadan bu tür sorunları yaşadıkları belirtildi. Etkilenen 24 diplomatın 21'i üzerinde çalışmalar yapan araştırmaya göre "kafa travması geçmişi olmaksızın geniş çaplı beyin ağlarının yaralanmasına" uğranıldığı söylendi.

Pennsylvania Üniversitesi'nden Douglas Smith ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen çalışma, bir sonik silah kullanılma ihtimalini açıkça reddetmemekle birlikte, 20 Hertz ila 20.000 Hertz arasındaki seslerin sinir sisteminde kalıcı yaralanmalara neden olduğunun bilinmediğini bu nedenle açıklanan seslerin başka bir maruz kalma biçimiyle ilişkilendirilmiş olabileceğini belirtiyor. Olayın failiyle ilgili henüz bir gelişme bulunmuyor ve araştırmacılar olay hakkında kesin bir şey söylemek için henüz erken olduğunu söylüyorlar.