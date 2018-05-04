Doktor Stephen J. Gluckman'ın yaptığı araştırmalar sonucunda Eyyubi Devleti'nin kurucusu, İslam aleminin önemli isimlerinden biri olan Selahaddin Eyyubi'nin ölümüne sebep olan hastalığın tifo olduğu öne sürülüyor.

Batı'da bilinen adıyla Saladdin yani Selahaddin Eyyubi, ölümünden 800 yıl sonra bile Orta Doğu'da Haçlı Seferleri’ne karşı direnen büyük komutan olarak anılmaktadır. 1138 Tikrit doğumlu olan Selahaddin Eyyubi ordularını işgalci Haçlılara karşı başarılı bir şekilde yönetmiş ve birkaç krallığı ele geçirmiştir. 2 Ekim 1187 tarihinde Kudüs'ü Haçlılar'ın elinden almış ve Kudüs’te 88 yıl süren hıristiyan egemenliğine son vermiştir. Daha çok başarılarıyla andığımız fakat bugün bile merak edilen Eyyubi'nin ölümü, bir gizem olmaya devam ediyor. Hastalık, 56 yaşındayken 1193'te baş gösteriyor ve Eyyubi, iki hafta sonra vefat ediyor.

Pensilvanya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp profesörü olan Stephen J. Gluckman, Selahaddin Eyyubi'nin durumu hakkında bir dizi kanıtı yakından inceledikten sonra bir sonuca vardı. Doktor Gluckman, o dönemde bölgede çok yaygın olan bir bakteriyel hastalık olan tifonun en büyük suçlu olduğunu öne sürüyor. Günümüz şartlarında antibiyotikler, Eyyubi'nin tifodan ölmesini önleyebilirdi fakat 12. yüzyılda bu ilaçlar henüz bulunmamıştı. Gluckman, tanısını 4 Mayıs Cuma günü Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde düzenlenen 25. Yıllık Tarihsel Klinikopatoloji Konferansı'nda tüm dünya ile paylaştı. Konferansın amacı ise tarihi isimleri etkileyen hastalıklar üzerine yapılmış araştırmalardı. Geçmişte uzmanlar Lenin, Darwin, Eleanor Roosevelt ve Lincoln gibi önemli isimleri hastalıklarını araştırmışlardı.

Doktor Gluckman'a göre Selahaddin Eyyubi'nin de sonunu getiren tifo, Salmonella türü bakterinin sebep olduğu, genellikle kirli içme suları ve yiyeceklerle bulaşan yaygın ve mikrobik bir hastalıktır. Tifoya neden olan bakterilerin rezervuarı ise insandır. Hastalığın bulaşması genelde ağız yoluyla gerçekleşir ve bakteri vücuda girdikten 1-2 hafta sonra hastalık ortaya çıkar. Araştırmalara göre zamanında tifo yüzünden hayatını kaybeden Eyyubi'nin, bir süre daha yaşamını sürdürmüş olsa neler yapabileceği ise hala tartışma konusu olmakta.