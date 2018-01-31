Eski İstihbarat Müdürü Kuzey Kore'nin "Kriptoniti"ni Bulmuş

ABD'li eski Ulusal İstihbarat Müdürü Amiral Dennis Blair, Kuzey Kore'nin "kriptoniti" olarak adlandırdığı şeyi tanımladı ve Kim Jong Un'un rejimini ateş etmeden çökebileceğini söyledi. Kriptonit bilindiği üzere Süperman'in güçlerini emen ve onu normal bir insan haline getiren bir taş.

Dennis Blair, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore'ye yönelik nükleer savaş planlarına değinerek silahları değil de bilgileri kullanan başka bir saldırı yöntemi önerdi. Blair Salı günü Senato Silahlı Kuvvetler Komisyonu'na yaptığı yazılı bir açıklamada, "Kuzey Kore'yi zayıflatabilecek kriptonit, sınır ötesi bilgiler" dedi.

Blair yaptığı açıklamada Kuzey Korelilerin ülkelerinde ne kadar kötü şeyler olduğunu bilmediklerini öne sürdü. Güney Kore medyasına göre, Kim Jong Un, ülkede herhangi alternatif bir anlatıya yer vermiyor ve bu tip davranışlar içerisinde bulunanları cezalandırıyor ya da hapishanelere gönderiyor. Ancak Blair, ABD'nin Kuzey Kore'deki son trendlerden - cep telefonlarından - yararlanabileceğine dikkat çekti. Blair'e göre, her beş Kuzey Koreliden biri bir cep telefonuna sahip ve kullandıkları telefonlar Çinli vericilerden çekim gücünü sağlıyorlar.

Blair, cep telefonlarını kullanarak mesajlar atılabileceğini, ve sınır bölgelere kurulacak olan istasyonlar vasıtasıyla radyo ve tv yayınları yapılabileceğini belirtiyor. Blair'e göre amaç Kim'in arkasında bulunan propaganda bakanlığını ve polis-ordu gücünü egale etmek olarak öne çıkıyor. Zira, ABD'nin bu tip kara propaganda ve başka ülkelere müdahale serüveni sadece Kuzey Kore ile sınırlı değil. Geçmişte Sovyetler Birliği'ni yıpratmak ve halkı sosyalizmden soğutmak için ABD, Soğuk Savaş döneminde Radyo Özgür Avrupa ve Radyo Özgür Asya'yı kurarak benzer bir adım atmıştı. Öte yandan ABD'nin bu tip kara propaganda faaliyetlerinde bulunurken Facebook'u Rusya merkezli troll hesaplar vasıtasıyla baskı altına alması da ayrı bir ilginçlik olarak duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz?