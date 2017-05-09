Nevadalı bir girişimci, Twiter rekortmeni Ellen DeGeneres'i sollamayı başardı. Carter Wilkerson, ulaşılması çok zor bir başarıya imza attı.

Nevadalı genç girişimci Carter Wilkerson, Ellen Degerenes'a ait muazzam Twitter'daki retweet rekorunu kırmayı başardı. Ellen Degerenes, 3.4 milyon adet retweet sayısı ile sosyal medyada aşılması zor bir rakama sahipti. Carter Wilkerson, kısa süre önce Twitter'dan "tavuk ürünleri ve nerede bulunur?" şeklinde bir soru soru sordu. Genç, kısa sürede 18 milyondan fazla yanıt aldı.

Wendy's kısa süre önce yiyeceklerinde büyük pazarlama kampanyalarına gitmiş ve hatta bazı ürünlerini promosyon amaçlı olarak ücretsiz dağıtma kararı almıştı. Bu promosyon, kısa vadede Wendy's'in satışlarını önemli düzeyde yükseltti.

Wilkerson'un solladığı diğer şirketler ve kişiler arasında Apple Music, Google ve Microsoft'tan Aaron Paul, T-Mobile CEO'su John Legere bulunuyor. Ancak Ellen Degeneres bu durumu hiç kafasına takmamış olacak ki, 18 Nisan 2017'deki gösterisinde Carter Wilkerson'u programına konuk etti.