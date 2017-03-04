Opel'in sahibi olan General Motors ve Peugeot markasıyla tanıdığımız Fransız PSA Grubu, Opel'in Peugot'a satışıyla ilgili anlaşmaya vardı.

Yaklaşık iki hafta önce ABD merkezli General Motors'un Opel markasını Peugeot ve Citroen gibi dev otomotiv şirketlerini bünyesinde barındıran PSA Grubu'na satmak için görüşme halinde olduğunu ve her iki şirketin de bu görüşmeyi doğruladığını söylemiştik. Bir süredir basına yansımadan devam eden bu görüşmeler nihayete vardı.

İngiliz haber ajansı Reuters tarafından paylaşılan bilgiye göre Opel, resmi olarak PSA Grubu'na satılıyor. İki şirket konuyla ilgili uzlaşmaya varırken Reuters, haberinde bu satışın detaylarının Pazartesi günü düzenlenecek bir basın toplantısıyla duyurulabileceğini de belirtiyor.

Bu satışın gerçekleşmesiyle birlikte PSA Grubu, Peugeot, Citroen ve DS Automobiles gibi dev markalarının yanı sıra bir de Opel'i eklemiş olacak. Bu hamleyle birlikte PSA Grubu'nun Volkswagen'i tahtından etmeye bir adım daha yaklaşacağı da söylenenler arasında. Anlaşmanın detaylarını yeni haftanın başlamasıyla birlikte öğreneceğiz.