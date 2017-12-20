ABD'li Hava Yolu Şirketi İki Günde 50 Milyon Dolar Kaybetti

Delta Air Lines, Pazar günü Atlanta'nın Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle 25 ila 50 milyon dolar arasında bir gelir kaybı yaşadığını açıkladı.

Yaşanan gelir kaybı sonrası açıklamalarda bulunan havayolu şirketi temsilcisi, Hartsfield-Jackson ve havaalanına güç sağlayan elektrik şirketi olan Georgia Power ile kayıpların telafisi hakkında konuşacağını söyledi. Delta Air Lines tarafından yapılan açıklamaya göre, yer altı elektrik tesisinde yaşanan bir yangın sebebiyle Pazar ve Pazartesi günü yaşanan elektrik kesintileri yüzünden bin 400'ün üzerinde uçuş iptal oldu.

Şirket arızanın giderilmesiyle birlikte Salı günü, Atlanta uçuşlarının %90'ını normal operasyonlarında sürmesini sağladı. Öte yandan arızanın giderilmesinin daha önce yaşanan kesintilerden daha hızlı olduğu da belirtildi.

Nisan ayında Delta, Atlanta'daki şiddetli fırtınalara bağlı olarak bir hafta boyunca 4 bin uçuşu iptal etmek zorunda kalmış ve 125 milyon dolarlık bir gelir kaybına uğramıştı. Ağustos 2016'da New York'un JFK Uluslararası Havalimanı'nda bir bilgisayar arızası 150 milyon dolar zarara ve 2 bin uçuşun iptaline sebep olmuştu. Delta Atlanta'nın elektrik kesintisinden hızla kurtulmasının, havayolunun beklenmedik aksamalara yanıt vermek için koyduğu yeni önleyici tedbirlerden kaynaklandığını söyledi.