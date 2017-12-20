Walmart, Kasiyer Bulundurmayan Mağaza Sistemi Deniyor

Amerika'nın en büyük parakende satış mağazaları zinciri Walmart, kasiyerlerin olmadığı bir mağaza sistemi geliştiriyor.

Neredeyse tüm fütüristler gelecekle ilgili tahayyüllerde bulunduğunda, insanların görevlerinin olmadığı bir dünya hayal ediyor. Öyle ki ne fabrikalarda ne de alış veriş mekanlarında herhangi bir insanın çalışmadığı ultra 'düzenli' bir toplumsal hayat tasavvuru, gerek bilim kurgu filmleriyle gerekse de büyük şirketlerin tanıttığı ürünlerde topluma aktarılıyor. Bugünlerde ortaya çıkan bir habere göre Walmart'ın Code 8 projesi kapsamında Project Kepler adında yeni bir vizyon bulunuyor ve bu vizyon fütüristlerin tahayyülleriyle uyuşuyor.

Recode adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu proje, geleneksel bir kasiyer kullanmadan satın alma işlemlerini izlemek ve ücretlendirmek için 'bilgisayarlı' bir yüksek teknoloji kullanıyor. Projeyle ilgili bir kaç ayrıntı bulunurken kabaca fikir, Amazon'un Amazon Go mağazasına çok benziyor. Bu mağaza, müşterilerin raftan adlığı ürünleri izlemek için kameraları bulunduruyor ve makine öğrenme yazılımı kullanıyor, elbette kasiyere ihtiyaç duymuyor. Diğer yandan ülkemizde de faaliyette bulunan birçok süper market, tam olarak buna benzemese de kasiyersiz alış veriş sistemleri kullanıyor.

Sitede yer alan diğer bilgilere göre, Walmart, yüksek gelirli "meşgul" annelere yönelik yüksek teknoloji ürünü kişisel alışveriş hizmetini de test ediyor. Bu sistem, müşterilerin bir fotoğraf çekip şirkete göndererek basitçe ürün satın almalarını veya öneriler almalarını sağlıyor. Diğer yandan Walmart'ın Code 8 projelerinin bir kısmı için üyelik ücreti alabileceği de belirtiliyor. Siz ne düşünüyorsunuz, istihdam açısından büyük bir öneme sahip olan marketler kasiyersiz sisteme geçerse büyük bir işsizlik baş gösterir mi?