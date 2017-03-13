'Ya iPhone'u Tercih Edin Ya da Sağlığınızı'

Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri başkanı seçilmesinden sonra, okyanus ötesinde işler iyice ilginçleşti. Şimdi de sağlık sisteminin verimli çalışmamasının suçlusu "Apple" oldu.

Bir Cumhuriyetçi Parlamenter, ABD sağlık sistemi vizyonunu Amerikalılara ilginç bir şekilde sunuyor: "Ya iPhone'unuz ya da sağlığınız. Birini tercih edin."

Parlamenter Jason Chaffetz Salı günü, CNN'de "Amerikalıların tercih yapmaları gerekiyor. Sadece sevdikleri şeylerle ilgilenip, iPhone modellerine yüzlerce dolar yatırmaktansa sağlıklarına yatırım yapmalılar."

Chaffetz'in sözleri insanların mali açıdan sorumlu kararlar vermeleri gerektiği yönündeki düşüncelerini yansıtıyor olsa da, garip iki nokta var: Gazeteci Christopher Ingraham, bu tür bir karşılaştırmanın elma ile portakalın karıştırılması gibi olduğunu vurguluyor. Amerika'daki en pahalı iPhone bile, çoğu insanın aldığı yıllık sağlık hizmetinin ücretinin çok küçük bir kısmını simgeliyor. Yani 769 dolarlık iPhone'dan vazgeçmek sağlık bakımını daha kolay hale getirmiyor.

Ancak parlamenterin haklı olduğu bir nokta var; insanlar, eski kontratları bitmemişken her yıl yeni kontratlar imzalayarak amiral gemisi cihazlar satın almaktan vazgeçmeli. Yine de GerChaffetz'in iPhone'u taşıdığı platform hoş değil. “Ya sağlığınız ya iPhone” dayatması da ayrıca tuhaf.

New America Foundation'daki Wireless Future programının yönetici Michael Calabrese ise farklı görüşte. Calabrese'ye göre akıllı telefonlar artık lüks değil. Çoğu kullanıcı, internet hizmeti için sabit modemler yerine akıllı telefonlarına güveniyor. Bu da ek abonelik masraflarını ortadan kaldırıyor. Akıllı telefonlarla banka işlemleri kolayca gerçekleştirilebiliyor. Üstelik iş arama hizmetleri, devletin işini kolaylaştırıp ek maliyeti önlüyor. Bir garip bilgi verelim: Anketlere göre Amerikalıların yarısı “Telefonları olmadan yaşayamayacaklarını” ifade ediyorlar.