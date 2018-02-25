Kış Olimpiyatları'na Saldıranlar Rus Hackerlardı

Amerika’ya bağlı istihbarat servislerine göre, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Güney Kore'deki 2018 Kış Olimpiyat Oyunlarına yönelik siber saldırı Rus hackerlar tarafından yapıldı.

Geçtiğimiz hafta 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na yönelik basın merkezi, web siteleri, Tv ve internet erişimini kapsayan bir siber saldırı gerçekleşti. Yetkililer ilk olarak Kış Olimpiyatları’na ülke olarak katılımı engellenen Rusyanın sorumlu olduğunu iddia etmişlerdi. Yeni yapılan bir açıklamayla ABD istihbarat servisi de bu iddiaları onayladı.

Amerika’ya bağlı istihbarat servisi yaptığı açıklamada, “Rus askeri casusu, Güney Kore'deki 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nda yetkililer tarafından kullanılan yüzlerce bilgisayara siber saldırı gerçekleştirdi.” dedi. Bunun yanı sıra istihbarat servisi bir adım daha ileriye giderek Rus hackerların saldırıları Kuzey Kore yürütmüş gibi göstermeye çalıştığını da iddia etti.

PyeongChang'daki yetkililer, Olimpiyat Oyunları'nın 9 Şubatta gerçekleşen açılış törenleri sırasında bir siber saldırıya maruz kaldıklarını, ancak Rusya'nın sorumlu olup olmadığı konusunda bir açıklama yapmayı reddettiğini bildirdi. Gerçekleşen siber saldırılar sırasında yayın sistemlerinde ve Olimpiyatların web sitelerinde aksamalar yaşandı. Bu nedenle birçok katılımcı tören için biletlerini satın alamadı ve bir sürü koltuk boş kaldı.

Gerçekleşen siber saldırıyla ilgili olarak analistler, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin doping ihlalleri nedeniyle dışladığı Rusya’nın yasaklamaya karşı gerçekleştirdiği bir misilleme olarak değerlendirdiler. Doping skandalı sonrasında Olimpiyatlara Rusya’dan hiçbir yetkili katılamadı ve Rus sporcuların ülke bayraklarını göstermesi yasaklandı. Ayrıca Olimpiyatlarda derece sahibi olsalar dahi ülkelerinin milli marşları çalınmadı.

Güney Koreli yetkililer kapanış törenleri sırasında gerçekleşecek hack girişimlerinin oyunlara gölge düşürmesinden büyük endişe duyuyorlar. Bu endişeyle ilgili olarak Amerika sorunun Güney Kore’ye ait olduğunu, ancak talep edilmesi halinde destek vereceğini söyledi. Peki, sizce Rusya Olimpiyatların kapanış oyunlarına gölge düşürmeyi başaracak mı?