ABD'nin Casus Uydusu, ISS'e Yaklaşmak Üzere!

Amatör bir uydu gözlemcisi, ABD'nin NROL-76 isimli casus uydusunun Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS'ye) ulaşmasına ramak kaldığını söylüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin uzayda olup biten şeyleri takip etmek için kullandığı NROL-76 isimli casus uydusu, bugün itibariyle belki de günlerce tartışma konusu olacak bir yörüngeye girdi. Amatör uydu gözlemcisi Marco Langbroe'ın belirttiğine göre, SpaceX tarafından ABD hükümeti için göndeirlen NROL-76 uydusu eğer belirli güzergahında hareket etmeyi sürdürürse Uluslararası Uzay İstasyonu'nun çok yakın bir noktasından geçecek.

Haliyle ABD'nin uzaydaki ve dünyadaki faaliyetleri gözlemlemek için kullandığı 'casus' uydusunun Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yakın bir noktasından geçecek olması büyük tartışmaları beraberinde getiriyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ABD dışındaki diğer ülkeler tarafından yürütülen çalışmaların da bu casus uydu tarafından görüntülebileceğine yönelik iddialar, özellikle Rusya ve Çin gibi diğer ülkeler için şüphe verici bir konu.

Tabii bu iddia her ne kadar gerçekleşebilecek gibi görünse de amatör gözlemcilerin hesaplamalarıyla ortaya konduğu için bu olayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği net olarak bilinmiyor. Tek bir hamleyle casus uydunun güzergahının değiştirilmesi bile tüm bu iddiaları çürütebilir.