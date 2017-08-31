ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA), 8 Ağustos tarihinde Nevada’daki bir askeri üssünde B61-12 güdümsüz nükleer bomba denemesi yaptığını duyurdu.

Dünyadaki ‘nükleer füze’ çılgınlığının fitilini ateşleyen Kuzey Kore, bu durumdan endişe duyan bazı büyük ülkelerin karşı atağa geçmesine sebep oldu. ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore’nin yaptığı füze denemelerinden rahatsız olduklarını sürekli dile getirmiş, hatta çevresindeki yetkili kişiler tarafından bunun bir savaş sebebi olabileceği yönünde açıklamalar gelmişti. Bugün ise ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA), 8 Ağustos tarihinde B61-12 güdümsüz nükleer bomba denemesi yaptığını duyurdu.

Bu bombanın teknik özellikleri ise şöyle:

0.3 ile 400 kiloton arasında değişen patlayıcı gücüne sahip bomba, termonükleer savaş başlıklarıyla donatılıyor.

B-1, B-2 ve B-52 bombardıman uçaklarıyla F-15, F-16, F/A-18 ve bazı savaş uçaklarında kullanılan bomba, süpersonik hızlarda dahi harici olarak yük taşıyabiliyor.

Ağırlığı 250’yle 320 kilogram arasında değişen bombanın uzunluğu 3.9, çapı ise 0.34 metre.

Bombanın toplamda 12 modifikasyonu bulunuyor ve bunlardan yalnızca 3,4,7,10 ve 11. modifikasyonlar kullanılıyor. Bomba, 11. modifikasyondan başlayarak hedeflerin tam isabetle vurulabilmesi için fırlatılmasından önce yüzeyin birkaç metre derinliğine girmesini sağlayan gövdeyle donatılıyor. Patlamanın ardından oluşturduğu kraterin derinliği ise onlarca metreyi bulabiliyor.

B61 bombası, şimdiye kadar toplam 3 binden fazla üretildi. Bunlara sahip olan ülkeler şöyle: