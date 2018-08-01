Gizmodo'da yer alan habere göre Reddit, 14-18 Haziran tarihleri arasında hacklendi ve kullanıcıların bilgileri hackerların eline geçti.

Baş teknoloji sorumlusu Christopher Slowe'ye göre Reddit, 14 ve 18 Haziran tarihleri arasında hacker ya da kalabalık bir hacker grubu tarafından eklendi ve kullanıcıların bilgileri çalındı. İlk açıklamalara göre Reddit çalışanlarının siteye girmek için iki aşamalı güvenlik kodu kullanmasına rağmen, yönlendirilen sms'ler üzerinden yapılan saldırı sonucu güvenlik açığı ortaya çıktı.

Açıklama yapan Slowe, bu saldırılar sonrasında sms tabanlı güvenlik kodlarının sanıldığı kadar güvenilir olmadığının anlaşıldığını belirtti. Reddit'in saldırıları fark ettikten hemen sonra engellemek için çalışmalara başladığı ancak her ne kadar önlemler alınsa da 2005-2007 senesinde siteye dahil olan kullanıcılarının bilgilerinin bulunduğu bazı arşivlerin hackerlar tarafından ele geçirildiği söylendi.

Yine Slowe'a göre Reddit, saldırıdan etkilenen tüm kullanıcılara mail yolu ile ulaşacak ve giriş bilgilerini güncellemelerini isteyecek. Konuyla ilgili Reddit'ten daha fazla bilgi henüz gelmedi ancak özellikle bilgiler kullanıcılarla da paylaşıldıktan sonra daha detaylı açıklamaların geleceği düşünülüyor.