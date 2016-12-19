ABD’nin Gizemli Araştırma Merkezi 51. Bölge’nin Google Timelapse Görüntüleri!

Bilindiği kadarıyla düşman silahlarının ve uçaklarının incelendiği ABD merkezli 51. Bölge’nin Google Timelapse görüntüleri paylaşıldı.

Google’ın yakın zaman önce kullanıma sunduğu ‘Timelapse’ özelliği, en çok dünyanın gizemli bölgelerini merak eden kişilerin işine yaramış durumda. Son olarak ortaya çıkan görüntüler, ABD’nin gizemli araştırma merkezi 51. Bölge’ye ait.

ABD’nin en gizli üssü olarak kabul edilen 51. Bölge, Nevada Çölü’nde bulunuyor ve ABD ordusu tarafından sıkı bir biçimde denetleniyor. Kimlikleri belli olmayan görevliler tarafından korunan üsse hiç kimsenin yaklaşmasına izin verilmiyor, hatta aksinin gerçekleşmesi durumunda personelin ateş açma yetkisi bulunuyor.

Üssün 32 yıldaki değişimini gösteren görüntüleri aşağıdan inceleyebilirsiniz. (eğer hala izlemeyen varsa, görsellerin sonunda 51. Bölge için hazırladığımız videomuza da göz atabilirsiniz)