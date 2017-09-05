ABD’nin Gizli Üssü 51. Bölge’den Yeni Görüntüler Yayınlandı!

UFOseekers isimli sosyal medya hesabı, tüm dünyanın içerisinde neler döndüğünü merak ettiği 51. Bölge’ye ait yeni görüntüler paylaştı.

Nevada Çölü’nde bulunan ve ABD ordusu tarafından sıkı bir şekilde korunan 51. Bölge ile ilgili yeni görüntüler var.

Plakası bulunmayan ve kimlikleri belli olmayan silahlı güvenlik görevlilerin bulunduğu üsse kimsenin yaklaşmasına izin verilmezken, etrafta üsse yaklaşılması durumunda personelin ateş açma yetkisinin bulunduğu uyarı levhaları bulunuyor.

Yayınlanan yeni fotoğraflar bölge ile ilgili bazı fikirlere sahip olmamızı sağlasa da pek çok ufolog, bunun buzdağının görünen kısmı olduğunu ve asıl üssün büyük kısmının yer altında olduğunu iddia ediyor.

1955 yılında Lockheed U-2 keşif uçağını test etmek için kurulmuş olsa da o zamandan bu yana pek çok UFO olayına konu olan bölge, hükumet komplolarıyla da ayrılmaz bir bütün haline gelmişti.

Bölge öylesine sıkı şekilde denetleniyor ki fotoğrafları ve videoyu çeken UFOseeker ekibinden Tim ve Tracey Doyle, söz konusu görüntüleri 8 bin fit (ortalama 2400 metre) yüksekliğindeki Tikaboo Peak’in tepesine çıkıp süper uzun mesafeli bir lens yardımıyla kaydettiler.

Aşağıda ise 51. Bölge ile ilgili Webtekno ekibi olarak hazırlamış olduğumuz videomuzu izleyebilirsiniz.