ABD'nin Gizli Uzay Aracı Dünyaya Geri Döndü!

A.B.D.'nin hangi amaçla gönderdiği belli olmayan uzay aracı, gizli görevinden döndü.

Uzay araştırmaları konusunda başta NASA ve SpaceX, adını en fazla duyduğumuz iki yer olarak karşımıza çıkmakta. Her ne kadar bu iki yerin yaptığı araştırmalar evrensel baz da olsa da, şunu kabul etmek gerekir ki; işin kaymağını en fazla A.B.D. yemekte. Fakat A.B.D. uzaya yönelik araştırmalar konusunda sadece NASA ve SpaceX'e bel bağlamış değil.

A.B.D. Hava Kuvvetleri tarafından yaklaşık 2 sene kadar önce fırlatılan ve hakkındaki bilgiler oldukça gizli tutulan projelerden biri olan X-37B uzay aracı, Dünya'ya geri döndü.

9 metre uzunluğunda, 4.5 metre civarında da kanat genişliğinde olan insansız uzay aracı olan X-37B'nin uzaya gönderilmesindeki amaç ve görevine dair en uzak bir bilgi ise bulunmuyor. Sadece aracın uzay yolculuğu esnasında güneş panelleri ve lityum-iyon bataryalar ile sağlanan elektrikle çalıştığı ve toplam ağırlığının yaklaşık 5 ton civarında olduğu bilinmekte.

Yeryüzünden 900 kilometre irtifaya kadar yükselebilen X-37B, uzaya Altas V roketi ile fırlatılmış olsa da Dünya'ya olan geri dönüşünü kendi başına gerçekleştirdi. Üstelik X-37B, bu geri dönüşü tıpkı standart bir uçak gibi, iniş yaparak sağladı. Uzayda geçirdiği 718 günün ardından Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'ne dönen X-37B'nin görevine dair pek çok farklı söylenti mevcut. Bu söylentilerin başında, aracın uyduları dinlediği, yörüngedeki uyduları imha edebilecek bir silah olduğu veya Washington aracılığı ile Çin'in uzay programının gizlice takip edilmesini sağladığı gibi söylentiler en dikkat çekenleri.