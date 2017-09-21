Amerika Birleşik Devletleri'nin en güçlü müttefikleri olan Almanya, Japonya ve İsrail NSA'nın en güvenlisi olarak önerdiği şifreleme standartlarını önerme sebebinin kendilerinin kırabilmeleri olduğu konusunda suçluyor.

Uluslararası siyasi görüşmeler veya istihbaratların görüşmeleri genelde güvenli şifreleme sistemleri ile gerçekleştirilir. Genelde bunun sebebi kötü amaçlı kişilerin veya diğer devletlerin bu görüşmelerden bilgi toplamamasını sağlamaktır. Amerika Birleşik Devletlerinin Ulusal Güvenlik Ajansı yani NSA bir süredir Speck isimli yazılımsal güvenlik standardını ve Simon isimli donanımsal güvenlik standardını ABD'nin müttefik ülkeleriyle paylaşmış ve uzun zamandır bunun en güvenilir güvenlik standardı olduğu konusunda belirli çalışmalar yapmıştı.

NSA aracılığıyla ABD'nin bir çok istihbarat kurumunun da kullandığı ve ABD'nin uluslararası bir standart haline getirmeye çalıştığı bu güvenlik standartlarının, ABD'nin en önemli müttefiklerinden olan Almanya, Japonya ve İsrail sözcülerinin yaptığı açıklamalara göre NSA'in en güvenlisi olduğu için, kendileri bu standartlarda arka kapı bıraktıkları ve bu standartları kırabildiği için önerdiği iddia edildi. Bu iddianın kaynağının ise Edward Snowden'ın NSA ile ilgili açığa çıkardığı belgelere dayandığı söyleniyor.

Bu suçlamalardan sonra Amerikan Hükümeti NSA'in geliştirdiği "Simon" ve "Speck"'in bir süre askıya alınmasını istedi ve hakkında inceleme başlattı. Süreç ne olur bilinmez ancak bu şifreleme sistemlerinin NSA tarafından arka kapı bırakıldığı ve kırılabildiği ortaya çıkarsa, oklar bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelecek gibi duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Edward Snowden'ın yayınladığı belgelerden sizce daha ne gibi skandallar ortaya çıkacak?