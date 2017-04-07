ABD'nin Suriye'nin kimyasal saldırısından sonra Tomehawk füzelerini kullandığı ortaya atıldı. Peki bu füzelerin özellikleri neler?

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'nin İdlib'e karşı kimyasal saldırı yapmasının ardından Humus şehrinde bulunan Şaryat Hava Üssü'nü 59 adet füze kullanarak vurmuştu. Son paylaşılan bilgiye göre ABD ordusu, bu üsse karşı Tomahawk füzesini kullandı. Peki Tomahawk füzesi nedir ve hangi durumlarda kullanılır?

NTV'nin haberine göre Tomahawk füzesi, ABD ordusu için her hava şartında, hem gece hem de gündüz kullanılabilen, hem denizaltı hem deniz hem de hava platformlarından atılabilen 1104 km menzile sahip bir seyir füzesi anlamına geliyor. Aynı zamanda son teknoloji ürünü olan bu füze ses hızının altında uçarken bile uzun menzillere ulaşabiliyor bu nedenle de askeri faaliyetlerde önem taşıyor.

6.25 metre uzulunluğuna sahip Tomahawk füzesi genellikle hava savunma ve haberleşme sistemindeki tehditlere karşı kullanılırken zaman zaman da karadaki hedeflere karşı yol alıyor. Aynı zamanda füzenin üstünde GPS gibi sensörler de mevcut.