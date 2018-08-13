ABD Yaptırımlarına Karşı Dünya, Türkiye’ye Destek Veriyor

ABD’nin son 1 yıldır uluslararası ticaret ve diplomasi krizleri yaratarak çeşitli ülkeler üzerinde baskı kurma çabası, olumsuz şekilde karşılanmaya devam ediyor. Rahip Brunson krizi ile alevlenen Türkiye-ABD gerilimine ilişkin pek çok devletten Türkiye’ye destek mesajı paylaşıldı.

Doların uluslararası ticarette baskın rol üstlenmesi, ABD’nin mevcut ekonomisine en büyük destek sağlayan etmenlerden birisi. Bunu kullanarak, Çin ile başlattığı ticari savaşa İran ve Türkiye ile devam eden ABD, Başkan Trump’ın politikları nedeniyle olumsuz tepkiler toplamaya devam ediyor.

Avrupa Birliği ve İran’dan sonra İtalya ve Almanya da bu karşılıklı süreçte Türkiye’nin destekçisi olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamalarda ABD’nin yaptırımlarının fazlasıyla sert ve gereksiz olduğu vurgulandı. Geçtiğimiz hafta sonu Asya piyasalarının açılışıyla 7 TL’nin üzerine fırlayan dolar, adeta cep yakıyor.

Trump’ın geçtiğimiz cuma günü ek gümrük vergilerine ilişkin yaptırımıyla hızlı şekilde 6 TL’ye yükselen dolar, uluslararası kamuoyunu ve ekonomistleri şaşırtmıştı.

İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero, Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde finansal açıdan önemli bir dengeleyici rol üstlendiğini vurguladu. Moavero, Türk lirasındaki değer kaybına ilişkin dayanışma çağrısında bulundu: “İlk düşüncem, Akdeniz'in ticari ve mali dengesi açısından kritik bir oyuncu da olan, önemli bir ülke ile dayanışma göstermektir. Böyle bir kriz durumu herkes için kötü bir haberdir ve hepimizin üzerimize düşen yakınlığı göstermesini, aynı zamanda da Türk lirasının çöküşünün kısa vadedeki olası sonuçlarına karşı teyakkuzda olmasını gerektirir” dedi.

Almanya Ekonomi Bakanı Altmier, Trump’ın kesinlikle hatalı olduğu görüşünde. Altmier, “Bu ticaret savaşı ekonomik büyümeyi hem yavaşlatıyor hem de tahrip ediyor ve yeni belirsizlikler ortaya çıkarıyor. Geçmişte yaşananlar gösteriyor ki ticaret savaşlarından en fazla, ürünlerin pahalılaşması nedeniyle tüketiciler etkileniyor” dedi.

Eski İsveç Başbakanı ve şimdiki Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Eş Başkanı Carl Bildt, Trump’ın çelik ve alüminyum vergilerindeki yaptırımlarını “acımasız” olarak nitelendirdi. Bildt, “Zor bir mali kriz geçiren bir müttefike kilit gümrük tarifelerini iki katına çıkarmak acımasızlıktır” açıklamasında bulundu.

İran, ABD’nin yaptırımlarına maruz kalan bir diğer ülke olarak Türkiye’nin en doğal destekçilerinden birisi konumunda. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, “İran devleti ve halkı olarak her zaman Türk halkı ve devletinin yanında yer aldık ve alacağız. Milletlerin iradesi zorla ve baskıyla değiştirilemez” demişti.

ABD’nin söz konusu yaptırımlarda tüm tepkilere rağmen geri adım atmayacağı söyleniyor.