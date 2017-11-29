Yeni FED Başkanı ile Senatör Arasındaki Bitcoin Tartışması

ABD’deki Federal Rezerv Sistemi’nin (FED) yeni başkanı ile bir senatör arasında yapılan Bitcoin tartışması, kripto paranın gelecekte hayatımızda ne gibi bir yer edineceğini gözler önüne seriyor.

Karşınıza sürekli Bitcoin haberleri çıkıyor ve belki de hiç ilginizi çekmese bile bu durum canınızı sıkıyor. Fakat kendimizi şu gerçeğe artık alıştırmamızın vakti geldi: Şu an nasıl bir kişinin ağzından ‘internet’ kelimesi çıktığında yadırgamıyorsak aynı durum Bitcoin için de geçerli olacak. Zira ABD Merkez Bankası’nın (FED de diyebiliriz) yeni başkanı bile Kongre’de yaptığı onay konuşmasında laf döndü dolaştı ve Bitcoin’e geldi.

Bitcoin’in son 1 yılda kazandığı değerden tekrar bahsetmemize gerek yok. Yalnızca şu bilgiyi bilmeniz kafi: Son 1 yıldaki değerini neredeyse %1000’e çıkardı. Yeni FED Başkanı Jerome Powell, bir senatörün kendisine Bitcoin hakkında ne düşündüğünü ve bu konunun FED’in para politikasında nasıl bir değişikliğe neden olacağı sorusuna şu şekilde cevap veriyor: "Çok çok uzun vadede belki böyle kripto para birimleri dikkate alınabilir fakat şu an o kadar önemli değiller. Önemli olmaları için gereken hacmin yakınında bile değiller."

Senatör ise Powell’in konuşmasını bölerek şunu söylüyor: "90'lardaki dotcom krizinde de herkes böyle düşündü. Değerlemeler bu sefer çok çok daha hızlı." Dotcom krizi ya da balonu olarak bilinen bu olay, internet kullanımının 1990-1997 yılları arasında muazzam bir şekilde artması ve 2000’lerin başında zirveye ulaşmasıyla birlikte .com uzantılı sitelere sahip bazı şirketlerin yaşanan satın alımlar nedeniyle aşırı bir değerlemeye sahip olmalarıydı. 11 Eylül saldırıları ise tam da bu konunun yoğun olarak tartışıldığı günlerde gerçekleşmiş ve ABD ekonomisine büyük bir darbe vurmuştu.

Konumuza dönecek olursak, işte Bitcoin’in yükselişi de tıpkı Dotcom Balonu’nda olduğu gibi benzerlikler gösteriyor. Günümüzde artık internet tam anlamıyla oturmuş durumda ve neredeyse tüm işimizi internet üzerinden hallediyoruz. Uzmanlar ise Bitcoin ve Blockchain (Blok Zinciri) teknolojisinin de ilerleyen dönemlerde tıpkı internet gibi hayatımıza iyice yerleşeceğini düşünüyorlar.

ABD’li senatörün Powell’a bu soruyu sormasının en büyük sebebi ise muhtemelen dotcom şirketlerinin 90’larda internet konusunda yaşadığı tecrübesizliğin aynısının Blockchain’e dayalı Bitcoin’in başına gelip gelmeyeceğiydi.