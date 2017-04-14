ABD'li bir üst düzey askeri yetkili, Kuzey Kore'nin "nükleer silahlarla oynamasının" hiç de hoş olmayan sonuçlara neden olacağını açıkladı.

Adı açıklanmayan ABD'li bir askeri üst düzey yetkili perşembe günü öğleden sonra NBC News'e yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin yeni bir nükleer silah denemesi yaptığı konusundaki iddialar doğru çıkarsa konvansiyonel silahlarla önleyici saldırı yapmaya hazır olduklarını söyledi. İddialar çarşamba günü Kuzey Kore'de çekilen bir uydu fotoğrafına dayanıyor. Bölge potansiyel bir patlama için "astarlanmış ve hazır" konumda. Kısacası nükleer bomba testi için her şey müsait.

Salı günü Kuzey Kore, Amerika'nın bazı politikalarının ABD ana karasına yönelik nükleer saldırıyı tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu açıklama, ABD Donanması'nın bir taşıyıcı ve üç destroyeri Kore Yarımadası yakınlarına konumlandırdıktan sonra geldi. Kuzey Kore medyasına göre yüksek rütbeli bir Kuzey Koreli yetkili, "ABD'nin çirkin eylemlerinden kaynaklanacak felaket için sadece ABD'nin sorumlu tutulacağını” ifade etti.

Kuzey Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kapışması bize biraz da Davud ve Goliath'ın çarpışmasını andırıyor. Kuzey Kore, 2006, 2009 ve 2013 yılları arasında atom bombası testleri gerçekleştirdi. Kuzey Kore elinde hidrojen bombası olduğunu iddia etse de, bu iddialar hiçbir şekilde uydu fotoğraflarında doğrulanmadılar. Amerika Birleşik Devletleri ise nötron bombası, atom bombası ve hidrojen bombası üçlemesinden oluşan sayısız silaha sahip. Üstelik ABD'nin bir bombayı fırlatması için belli bir ülkenin yanına yaklaşmasına gerek bile yok. Kıtalar arası balistik füzeler bunu başarmak için yeterli.

Atılacak bir nükleer bombanın ne gibi sonuçlar doğurabileceği ile ilgili hazırladığımız videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.