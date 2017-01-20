ABD Ordusu İçin Geliştirilen 'Uçan Motosiklet'in Videosu Yayınlandı!

Geleceğin askerleri, modern savaşlarda uçan motosikletleri kullanabilir. Amerikan Ordusu Araştırma Laboratuvarı tarafından yayınlanan video, cihazın kapasitesini ortaya koyuyor.

ABD ordusu için tasarlanan "hoverbike (uçan motosiklet)" prototipi, Savunma Bakanlığı yetkilileri için düzenlenen bir sunum sırasında açığa çıktı.

Aslında söz konusu proje yeni değil. Survive Engineering Co. ve Malloy Havacılık, cihaza yönelik ilk adımları yaklaşık iki yıl önce atmıştı. 140 kiloya kadar yük taşıma kapasitesi ile hoverbike'dan gelecekte, savaş alanındaki askerlere malzemeleri hızlı bir şekilde nakletmek için yararlanılabilir veya araç; bazı geliştirmelerle bizzat askerler tarafından da kullanılabilir.

Ordu Araştırma Laboratuarı Koruma Bölümü yetkilisi Tim Vong, "Savaşın herhangi bir yerinde, askerler teorik olarak 30 dakikadan az bir süre içinde takviye edinebilir." dedi.

Videodaki prototip, elektrik enerjisi ile çalışıyor. Menzilin 125 kilometreye kadar genişletilmesi ve hızının 96 kilometreye kadar yükselmesi bekleniyor. Sisteme, akıllı navigasyon ve görev planlamasını mimarisi de entegre edilecek; böylece hoverbike, daha zorlu görevlerde görev yapabilecek.

Hoverbike, modern savaşı yeniden şekillendiren teknolojilerden biri olabilir.