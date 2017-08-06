ABD Ordusu'nda Drone'ların Hacklenebilir Olduğu Ortaya Çıktı

ABD Ordusu'nda kullanılmak için Çinliler tarafından tasarlanan drone'lar, kolayca hacklenebileceği gerekçesiyle kullanımdan kaldırılıyor.

ABD Ordusu için Çinli şirket DJI tarafından üretilen ve geliştirilen drone'ların kolayca üçüncü şahıslar tarafından hacklenebileceği ortaya çıktı. Sonrasında ABD Ordusu, tüm servis üyelerine, derhal drone kullanımının sona erdirilmesi gerektiğini bildirdi.

Drone'lar artık müthiş bir hızla geliştiği için her alanda kullanılmaya olanak sunuyor. Haliyle ABD ordusu da bunu savaş alanında kullanmaktan geri kalmayacaktı, ancak şu sıralar bir takım sorunlarla boğuşuyor. ABD'nin kullandığı drone'lar, insansız hava araçları arasında en popüler olanıydı ve onlarda ilgili büyük planları vardı. Tabi her şey planlandığı gibi gitmedi.

ABD Ordusu, keşif, mühendislik desteği, iletişim, ateş desteği gibi birçok alanda drone'ları kullanıyordu. DJI tarafından üretilen drone'ların, Irak gibi bölgelerde yaygın olarak kullanımı hedefleniyordu. Bu sayede daha iyi görüntüler elde edilebilecekti.

DJI'nin drone'ları aslında müthiş bir potansiyel vaat ediyordu çünkü şu ana kadar herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştı. Ancak sistemdeki bir açık yüzünden, cihazların kolayca hacklenebileceği anlaşıldı. Böylesi özel alanlarda kullanılan cihazların hacklenmesi ise hükümetler açısından büyük bir zarar demek oluyor ve hiçbir hükümet böyle bir riski göze almaz.

DJI Halkla İlişkiler Müdürü Michael Perry, "Sorunu doğrulamak için ABD yetkilileriyle iletişime geçeceğiz ve siber anlamda zayıf bir nokta varsa, onu düzelteceğiz." dedi.