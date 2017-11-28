ABD Ordusu ve NSA Verileri, Korumasız Sunucularda Saklanmış

UpGuard tarafından yapılan açıklamada, ABD hükümetinin, gizli bilgileri içeren veri sızıntısıyla karşı karşıya olduğunu belirtildi.

Bildiğiniz üzere bu ayın başlarında ABD ordusu tarafından yapılan bir hata sonuzu Amazon Web Services S3 sunucularında bulunan 1.8 milyar veri savunmasız kalarak erişime açılmıştı. Bu veriler içerisinde, IŞİD ile ilgili haberler, Irak ve Pakistan gibi hareketli bölgelerdeki siyaset gibi çoğu askeri bilgi olmak üzere çeşitli istihbarat kayıtları bulunuyordu.

Yeni veri açığı, Eylül ayında Cyber ​​Risk Research UpGuard Direktörü Chris Vickery tarafından keşfedildi ve içerisinde yine ABD ordusunun ve NSA'in istihbarat bilgileri bulunuyordu. Veriler yanlışlıkla halka açık erişim için yapılandırılmış bir Amazon Web Hizmetleri S3 bulut depolama alanında bulunuyordu. Açıkça belirtilmiş olan 'inscom' (ABD Ordu İstihbarat ve Güvenlik Komutanlığı) etiketi altında 47 adet görüntülenebilir dosya ve klasör vardı ve hepsine herkes tarafından erişim sağlanabiliyordu.

'Inscom' etiketi altında, "Top Secret" ve "NOFORN" işaretli gizli verilerin bulunduğu bildirilirken sunucularda bulunan 6 farklı dosyanın 1 GB ile 69 GB arasında değişen boyutlarda olduğu belirtildi. UpGuard, hassas savunma istihbarat verileri içeren çoklu veri kaynaklarını bulmaya ve bunlara yardımcı olmasına rağmen, açıkça sınıflandırılmış verilerin ilk kez sızdırıldığını açıkladı. ABD'de son zamanlarda artan bu sızıntılar hakkında siz ne düşünüyorsunuz?