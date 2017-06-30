ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), geçtiğimiz aylarda kritik seviyede sayılacak bir güvenlik açığını tespit eden beyaz şapkalı Türk hacker Kürşat Oğuzhan Akıncı’ya teşekkür etti.

Savunma Teknolojileri Mühendislik Anonim Şirketi'nde Siber Güvenlik Uzmanı olarak çalışan 26 yaşındaki Kürşat Oğuzhan Akıncı, geçtiğimiz aylarda NSA’in web sunucularında kritik seviyede sayılacak bir güvenlik açığı tespit etti. Bunu belgelemek adına aldığı ekran görüntüsünü ww.nsa.gov adresine gönderen Akıncı, açığı dünyaca ünlü ödül avcılığı platformu Hackerone aracılığıyla Amerika Savunma Bakanlığı’na gönderdi.

Kendilerine gelen bildirime 4 ay sonra dönüş yaparak açığı kapatan NSA, e-posta yoluyla Türk beyaz şapkalı hacker Akıncı’dan açığın kapatıldığına dair onay talep etti. Akıncı, NSA’ın web sunucularını kontrol ettikten sonra açığın kapatıldığını onaylayarak ABD Savunma Bakanlığı’na geri bildirimde bulundu.

Bakanlık, açığın kapatıldığını onaylayan Akıncı’ya 2 teşekkür rozeti verdi. Güvenlik zaafiyetinin kabul edilmesi üzerine Akıncı’nın ismi, ‘hall of flame’ ismi verilen teşekkür edilenler listesine girdi. ABD Savunma Bakanlığı’nın dünya genelinde bu zamana kadar 295 kişiye bu şekilde teşekkür ettiği belirtildi. Akıncı, Ulusal Güvenlik Ajansı’nın teşekkür edilenler listesinde dünyadaki 67. kişi sıralamasında yer aldı.