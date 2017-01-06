ABD Seçimlerine Siber Saldırı Yapan Rus Hackerların Kimliği Belli Oldu

Obama'ya istihbarat servisi tarafından gönderilen raporda Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği ve hackerların kimliğinin belirlendiği iletildi.

Bir süredir Amerika Birleşik Devletleri - Rusya arasındaki siber savaşın ABD'de düzenlenen başkanlık seçimlerine de yansıdığını iddia eden 44. ABD başkanı Barack Obama, konuyu araştırdıklarını söylemişti ve bu olaydan bir süre sonra 35 Rus diplomat ABD'den sınır dışı edilmişti.

Rus diplomatların sınır dışı edilmesinden kısa zaman sonra Amerikan istihbarat servisi, Obama'ya konuyla ilgili bir rapor ulaştırdı. Obama'ya gönderilen raporda Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlere siber saldırıyla müdahalede bulunduğu ve saldırganların kimliğinin de tespit edildiği söyleniyor ancak hackerların kimliği henüz kamuoyuyla paylaşılmıyor. Ayrıca rapor bazı medya kuruluşlarıyla da paylaşıldı.

Trump ise bu raporun yayınlanmasıyla ilgili cevabını "NBC nasıl başkan Obama'ya verilen çok gizli raporu görebilir? Bu raporu kim neden onlara verdi? Politik!" şeklinde dile getirdi.

Bu iddialar havada uçuşup, Obama resmi kaynaklarda seçimlere müdahale edildiğini söylerken Donald Trump'ın koltuğa oturmaması ihtimali ise şu ana kadar hiç konuşulmadı. Tüm bu konuşmalara rağmen eğer son bir hamle gelmezse Donald Trump, kısa süre sonra ABD başkanlık koltuğuna oturacak.