Amerika Birleşik Devletleri Senatosu geçtiğimiz yıl kabul edilen geniş bant gizliliği kurallarını yürürlükten kaldırdı.

Geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde kabul edilen "geniş bant gizliliği kuralları" sayesinde internet servis sağlayıcısı olarak hizmet veren şirketlerin kullanıcı verilerini üçüncü taraflarla paylaşılmasının önüne geçiliyor ve özellikle operatörler tarafında kullanıcılarda bir güven oluşuyordu. Ancak bu kurallar çok fazla yürürlükte kalamadı.

ABD Senatosu verdiği yeni bir kararla birlikte geniş bant gizliliği kurallarını yürürlükten kaldırdı. Bu kuralların yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte internet sevis sağlayıcıların kullanıcılarının bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşması ya da belli bir ücret karşılığında satması için tekrar zemin hazırlandı. Aynı zamanda bu kuralların kaldırılması, servis sağlayıcıların ABD hükümetiyle de kullanıcıların kişisel bilgilerini paylaşması anlamına geliyor.

Daha önce AT&T ve Verizon gibi ABD'nin dev servis sağlayıcıları bu kurallarla birlikte kullanıcıların bilgilerini üçüncü taraflarla paylaşabilmek için açık izne ihtiyaç duyuyordu ve kullanıcı izin vermeden bu bilgiler kimseyle paylaşılamıyordu. Senatonun bu kararıyla birlikte artık kullanıcılar kendi bilgileri hakkında söz sahibi olamayacak.