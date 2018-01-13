ABD, Suriye'deki Drone Saldırısından Dolayı Endişeli

Geçtiğimiz günlerde Suriye'de Rus üslerine saldırması için gönderilen droneların Rus ordusu tarafından indirilmesi ABD'yi endişelendirdi.

Geçtiğimiz günlerde Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki militanların 6 Ocak gecesi Hmeymim ve Tartus üslerine 13 silahlı insansız hava aracıyla saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu. Bakanlık saldırı girşiminin başarısızlıkla sonuçlandığını belirtirken hava araçlarından 6'sının sapasağlam indirildiğini duyurmuştu. Rusya daha sonra bu el yapımı hava araçlarıyla ilgili fotoğraflarda paylaştı.

"Drone Warrior" ın yazarı Brett Velicovich konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada durumun ABD'yi endişelendirmesi gerektiğini söyledi. Velicovich, buna sebep olarak ise ABD'nin drone'ları bu şekilde idirebilecek bir teknolojiye sahip olmamasını gösterdi. Açıklamalarına devam eden Velicovich, ABD'nin kullandığı savunma sistemlerinin çoğunun bu tip tehditler için bu kadar etkili olamadığını söyledi. Rusya'nın iddialarının doğru olduğunun düşünülmesi gerektiğini söyleyen Velicovich, ABD'nin bu teknolojiyi anlaması gerektiğini söyledi.

Rusya Hava Sporları Federasyonu Başkanı Yuriy Vaşçuk, saldıran dronelarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, üretimlerinin oldukça kolay olduğunu belirterek, toplamda 700 dolara maledibileceğini söyledi. Konuyla ilgili olarak Rus medyasına açıklamalarda bulunan emekli general Beyazıt Karataş ise terörist grupların bu planları uzun süredir geliştirdiklerini ifade etti. Karataş, "Teknolojinin gelişmesi ve kaynakların artmasıyla birlikte [teröristlerin kullandığı] bu tür araçların sayısı artabilir. Görünüşe göre Suriye'deki Rus askeri tesislerine yapılan saldırı iyi planlanmış ve koordine edilmiş" dedi. Beyazıt Karataş, "Teröristler, kendilerine küresel dikkat çekmek için bu tür saldırıları gerçekleştirirler" ifadelerini kullandı.