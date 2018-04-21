Yanlışlıkla ‘Uzaktan Zihin Kontrolü’ Belgeleri Yayınlandı

Çok ajanslı bir terör ile mücadele merkezi olan Washington Eyaleti Füzyon Merkezi, yanlışlıkla şaşırtıcı ve önemli belgeler yayınladı. Belgelerin içeriği ise uzaktan akıl kontrolünün insan vücuduna etkileri üzerineydi.

Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan bir gazete sitesi olan Muckrock, ırk ayrımı yapan gruplara ve sol aktivist Antifa’ya yönelik olan belgeleri, soruşturmak için merkeze bir Özgürlük Bilgi Yasası talebinde bulundu. Ancak Muckrock’un geri aldığı belgeler arasına oldukça şaşırtıcı dosyalar da karışmış durumdaydı. ‘İnsan vücudu üzerinde EM etkileri’ isimli dosya, uzaktan zihin kontrolü içeriğine sahipti.

Yanlışlık ile paylaşıldığı düşünülen dosya, elektromanyetik dalgaların insan vücudu üzerindeki etkilerinin net bir açıklamasını içeriyordu. Raporda anlatılanlara göre, bir kişinin düşüncelerini okumak, bacaklarını manipüle etmek, hayallerini kontrol etmek ve vücut ağrıları oluşturmak tamamen mümkündü.

Paylaşılan başka bir belgede ise elektromanyetik zihin kontrol silahlarının uydudan, cep telefonlarında veya bir araba arkasına kurulan ekipmanlardan sağlanabildiği ifade ediliyordu. Bu bağlamda tüm bu bilgiler dosya içerisine yanlışlık ile eklenen belgelerde gizliydi. Diğer bir yandan resimler üzerinde hiçbir şirket logosu da bulunmuyordu.

Popular Mechanics'e göre, görüntülerin bir kısmı Nexus dergisindeki bir makaleden, komplo teorileri ve paranormal olaylar hakkında alınmış bilgilerdi. Söz konusu makale ise 1992 yılında NSA'ya karşı John St. Clair Agnew tarafından açılan bir davayı açıklamaktaydı. Konu hakkında konuşan Agnew, “ABD vatandaşlarını gizli bir şekilde öldürmek veya hastaları zihinsel olarak teşhis etmek için gizli psikolojik kontrol operasyonları yürütülmüş ve elektromanyetik teknolojiyi kullanıldığını iddia edilmiştir” dedi. Agnew’in davasının sonucu bilinmese de bu durumun ülkemizde de ASELSAN mühendis ölümlerinde gündeme geldiği görüldü.