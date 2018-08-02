ABD, Türkiye'ye Yapacağı F-35 Teslimatlarını Donduruyor

Amerika Birleşik Devletleri, toplanan senatonun verdiği kararla 10'a karşı 87 oyla 716 milyar dolarlık 2019 savunma harcalamalarını onadı. Bu, Türkiye'ye satılacak olan F-35'lerle ilgili 'kırmızı alarm' demek.

21 Haziran'da F-35 uçaklarının geliştiricisi Lockheed Martin, Türkiye'ye teslim edilmek üzere üretilen uçakların bir gösterisini gerçekleştirmişti. Daha sonrasında kongre sürecinin devreye girmesi nedeniyle, resmi töreni yapılan uçaklar teslim edilememişti.

Görünen o ki bu sancılı süreç devam edecek. Kongrenin her iki kanadında da onaylanan tasarıya göre, bu uçakların Türkiye'ye teslimi mümkün görünmüyor. Yasa tasarısı, bilindiği üzere ABD yasalarına göre Donald Trump'ın da onayından geçmesi gerekiyor. Trump yasa tasarısını onarsa, F-35'lere dair süreç iyice karışacak.

Bugün itibarı ile diplomatik ilişkilerimizin 'kritik' bir konuma geldiği Amerika Birleşik Devletleri ile F-35 teslimatları konusunda nasıl bir süreç yaşayacağımız merak konusu. 2002 yılında dahil olduğumuz F-35 Lightning II projesinde sipariş edilen 116 adet F-35 bu gidişle ülkemize varamayacak. Türkiye'nin bu uçaklar için ödemeyi taahhüt ettiği bedel 25 milyar dolardı.